韋少巴西登頂 隔10站再稱王

阿爾派車手分奪冠亞

角田正賽季席起步個人最佳

今屆聖保羅站正賽昨進行熱身圈時，雅士頓馬田的史度爾率先滑出賽道退賽。排在第17位出發的荷蘭籍車手韋斯塔本，甫開賽僅用兩圈便殺上第10名，終以19.477秒的優勢後上封王，亦是自今年6月底西班牙站以來首場分站勝利。阿爾派的奧干及加斯利則分別摘亞、季軍，二人今季首次登上領獎台，車隊亦在車隊積分榜上以49分躍升至第6名。

車手積分榜方面，韋少賽後累積393分，拋開麥拿倫的諾利斯至62分，後者雖奪得本站排頭位出賽，但結果僅得第6，賽季餘下3站欲阻韋少達成四連霸，僅剩下數字上的可能性。韋少形容自己的情緒好像坐過山車一樣，「從第17名開始，我知道這將是一場非常艱難的比賽，但我們做出正確的決定，贏得比賽簡直令人難以置信」。

值得一提的是，VCARB的日籍車手角田裕毅在正賽排季席起步，創下個人最佳成績，終以第7名完賽，隊友羅臣亦收穫第9名；哈斯的侯根保擬在重新進入賽道前，則曾接受場邊職員的協助下遭賽會發出象徵取消資格的黑旗。