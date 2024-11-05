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體育

利華古遜征利物浦 沙比倒戈稱美麗挑戰

【明報專訊】歐聯第4輪明晨開戰，其中3戰全勝排次席的英超一哥利物浦，主場迎戰暫排德甲第4位的利華古遜，亦是客軍教練沙比阿朗素首次返回晏菲路球場倒戈。球員時代曾為「紅軍」立下汗馬功勞的他，昨形容這次回歸是「美麗的挑戰」。

沙比阿朗素曾於2004至09年是利物浦主力，助「紅軍」贏得包括2005年歐聯等4冠，之後先後轉會皇家馬德里和拜仁慕尼黑，於2017年掛靴，兩年後展開執教生涯，2022年入主利華古遜，上季領球隊破天荒榮膺德甲和德國盃「雙冠王」後，曾傳將掌利物浦帥印，卻最終留在「藥廠」，而球隊今季也續有各賽事9勝5和1負的可人成績，包括在歐聯2勝1和得7分暫列第6，落後利物浦和榜首阿士東維拉兩分。

德國盃16強硬撼拜仁 皇馬蓄銳迎米蘭

42歲的他說：「在晏菲路踢歐聯？沒有比這更好了。這仗對我是意義重大，那裏的氣氛將會是棒極了。利物浦是目前歐洲最好的球隊之一。這是巨大而美麗的挑戰。」另德盃16強完成抽籤，藥廠將在下月初與主隊拜仁狹路相逢，另一矚目之戰是德甲次席RB萊比錫主場對第3的法蘭克福。同日歐聯另一重頭戲是皇馬主場碰在意甲名列第7的AC米蘭，主隊勢已養精蓄銳，理由是西班牙東南部洪災嚴重，日前已取消西甲作客華倫西亞的比賽。

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