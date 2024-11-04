體壇快訊：港13將主場戰東亞拳賽

賴朗庭贏港田徑賽200米

香港田徑公開賽2024暨十項全能昨在將軍澳運動場煞科，港將賴朗庭及白凱文分別於男、女子公開組200米稱王封后。至於練鈞昊以5453分在男子十項全能奪冠。

鄭欽文年終賽首擊告負

WTA年終賽昨於沙特阿拉伯展開，首參賽的7號種子國手鄭欽文在紫組首擊以直落兩盤負頭號種子的白俄籍名將莎芭倫卡，歷來5次交手皆北。同組的意籍4號種子柏奧莉妮則以直落兩盤擊敗哈薩克籍5號種子雷芭堅娜。

T1五膺LoL世界冠軍

電競《英雄聯盟》（LoL）世界賽昨於英國舉行總決賽，衛冕之師的韓國著名電競隊T1以3：2擊敗中國內地勁旅BLG（嗶哩嗶哩電競），第5次問鼎世界冠軍。T1韓籍星將Faker（李相赫）更創下世界賽500次「擊殺」新紀錄，獲膺今屆最有價值選手。

巴尼亞贏大馬站追馬田

世界電單車錦標賽（MotoGP）昨演馬來西亞站正賽，排頭位的杜卡迪車隊意籍車手巴尼亞率先衝線，連續兩站封王。不過杜卡迪衛星隊Pramac的西班牙籍車手佐治馬田保持穩定，不但此站奪亞，近6站更取1冠5亞，令他在車手榜總成績以485分續居首，領先巴尼亞24分。而原定兩周後的華倫西亞站煞科戰，因當地水災而落實移師至巴塞隆拿舉行。

斯里蘭卡奪港六人板球賽錦標

香港六人板球賽昨在天光道板球場煞科，斯里蘭卡隊在盃賽決賽以76：72擊敗巴基斯坦隊，自2007年後再奪冠。至於港隊在碟賽4強以92：93僅負南非隊出局，後者晉級決賽後以96：95挫阿聯酋隊封王。