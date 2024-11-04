明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

舒娜達拍走寶達港網登頂 李娜總結:港硬件需改善以辦更高級賽事

【明報專訊】WTA 250級保誠香港網球公開賽昨於維園網球場落幕，女單頭號種子的20歲俄籍新星舒娜達直落兩盤輕取次號種子的英國一姐寶達稱后，近4次躋身WTA世巡賽決賽皆奪魁而回。首次擔任賽事總監的前國家隊名將李娜總結時表明，場地已有逾40年歷史，若香港欲申辦更高級別賽事，硬件設施或需改善。

左手握拍及愛戴頭巾的舒娜達，昨在首盤甫開局已表現強勢，兩次破發下以6：1先拔頭籌。舒娜達在次盤再次控制形勢，寶達縱在該盤大幅度落後時，獲現場球迷為她打氣加油，但亦無阻舒娜達先後兩次破發下再以6：2首奪冠軍。她完場後馬上衝到觀眾席，與在場支持自己的家人相擁親吻。

舒娜達躋身俄頂尖行列 挪日組合贏女雙

是役無論盤數及局分上同樣有一定距離，惟舒娜達賽後認為這仗雙方勢均力敵，「我從比賽起到結束都非常專注，也打得很有侵略性」。現已與來自同一國家的女將卡莎堅娜成為俄羅斯最頂尖的女球手，舒娜達認為她們都是永不放棄的戰士。至於對手寶達，曾接受現場主持訪問時向舒娜達笑稱「今日殺死了我，我下次一定會擊敗你」，形容此戰是艱難比賽，已盡全力付出一切。

女雙決賽方面，3號種子的挪威／日籍組合艾姬莉／二宮真琴以6：4、4：6、11：9挫4號種子的日籍組合青山修子／穗積繪莉奪冠，其中二宮真琴早前在WTA香港網球125國際賽亦曾打入女雙決賽，惟當時伙拍另一日籍球手日比野菜緒屈居亞軍。

李娜指球手對服務滿意 感受到球迷熱情

另外，曾奪兩項大滿貫錦標的國家隊名宿李娜今屆首任港網賽總監，她總結賽事時表示，這次經驗能讓自己有更多機會與參賽球員傾談，「球員對比賽的照顧服務感滿意，這些會讓他們不會感受任何壓力」。另談到香港申辦更高級別網球賽的條件，李娜認為雖比賽的軟性配套非常完美，球迷表現得很熱情，惟她坦言球場的硬件設施需改善。當被問及作為運動員與賽事總監的感受，她則笑言：「以後會覺得成為運動員是很簡單，因為運動員唯一需做的事就是走進球場，然後向球迷展現自己最好狀態。」

上 / 下一篇新聞