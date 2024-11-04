舒娜達拍走寶達港網登頂 李娜總結:港硬件需改善以辦更高級賽事

左手握拍及愛戴頭巾的舒娜達，昨在首盤甫開局已表現強勢，兩次破發下以6：1先拔頭籌。舒娜達在次盤再次控制形勢，寶達縱在該盤大幅度落後時，獲現場球迷為她打氣加油，但亦無阻舒娜達先後兩次破發下再以6：2首奪冠軍。她完場後馬上衝到觀眾席，與在場支持自己的家人相擁親吻。

舒娜達躋身俄頂尖行列 挪日組合贏女雙

是役無論盤數及局分上同樣有一定距離，惟舒娜達賽後認為這仗雙方勢均力敵，「我從比賽起到結束都非常專注，也打得很有侵略性」。現已與來自同一國家的女將卡莎堅娜成為俄羅斯最頂尖的女球手，舒娜達認為她們都是永不放棄的戰士。至於對手寶達，曾接受現場主持訪問時向舒娜達笑稱「今日殺死了我，我下次一定會擊敗你」，形容此戰是艱難比賽，已盡全力付出一切。

女雙決賽方面，3號種子的挪威／日籍組合艾姬莉／二宮真琴以6：4、4：6、11：9挫4號種子的日籍組合青山修子／穗積繪莉奪冠，其中二宮真琴早前在WTA香港網球125國際賽亦曾打入女雙決賽，惟當時伙拍另一日籍球手日比野菜緒屈居亞軍。

李娜指球手對服務滿意 感受到球迷熱情

另外，曾奪兩項大滿貫錦標的國家隊名宿李娜今屆首任港網賽總監，她總結賽事時表示，這次經驗能讓自己有更多機會與參賽球員傾談，「球員對比賽的照顧服務感滿意，這些會讓他們不會感受任何壓力」。另談到香港申辦更高級別網球賽的條件，李娜認為雖比賽的軟性配套非常完美，球迷表現得很熱情，惟她坦言球場的硬件設施需改善。當被問及作為運動員與賽事總監的感受，她則笑言：「以後會覺得成為運動員是很簡單，因為運動員唯一需做的事就是走進球場，然後向球迷展現自己最好狀態。」