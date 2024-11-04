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體育

速龍辦卡達15號榮休儀式 會長致敬：教會我們飛

【明報專訊】多倫多速龍昨於NBA常規賽迎戰薩克拉門托帝王的半場休息時段，為47歲名宿「VC」卡達昔日的15號戰衣舉行榮休儀式，亦是隊史首名獲此待遇球員。他在致辭時感激母會及球迷伴隨成長，而速龍會長烏謝利則形容對方「教會了我們怎樣飛」，向這名一代「飛人」致敬。

卡達在1998年以NBA選秀首輪第5位加盟速龍，並隨即獲膺年度最佳新秀，翌季更率軍首闖季後賽，其後連續3季躋身此列。此外，他曾在2000年入樽賽自創多項花式強勢封王；同年又在悉尼奧運代表美國隊，於決賽跳過對手法國隊的身高2.18米中鋒韋爾斯入樽，再寫另一經典，並最終奪金而回。

2004年卡達離開速龍後輾轉效力多支球隊，至2020年退役，與現役的勒邦占士以22季並列史上在NBA效力最長時間紀錄。如今成為隊史首人獲母會舉行球衣榮休儀式，速龍會長在介紹他出場時便形容對方「是他教會了我們怎樣飛！」

卡達亦感言道：「我在這裏與大家一起成長，感激母會給予這榮譽！」而速龍是役亦在主場以131：128擊退帝王，結束四連敗頹勢。

另外，聯盟昨在中立場的墨西哥舉行常規賽，最終邁阿密熱火以118：98大勝華盛頓巫師；克里夫蘭騎士則作客以114：113險勝密爾沃基公鹿，開季7戰全勝續居東岸榜首。

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