曼城首負般茅 逾年再錄連敗 十字軍再添兩守將 利物浦收禮升榜首

戴亞斯史東斯掛彩 夏蘭特完場前失機

哥迪奧拿上周中英聯盃16強被熱刺淘汰後，曾透露作客般尼茅夫只有13將可候命，卻在此役賽前再證實，史東斯及魯賓戴亞斯分別因筋膜炎和肌肉受傷不能披甲，哥帥透露：「戴亞斯在本月中展開的國際賽檔期前的歐聯和英超都不能復出，史東斯則上陣成疑。」

曼城此仗最終被迫以上仗因肌肉受傷避戰的文路爾艾簡治，伙拍尼敦阿基鎮守中路，並在開賽64分鐘內被「般茅」鋒將安東尼施美安及伊雲尼遜先後破門。

曼城苦戰至82分鐘才藉中場根度簡傳中予左閘加華度爾頂入破蛋，但隊友箭頭艾寧夏蘭特補時階段於小禁區內射門中柱，最終未能平反敗局以1：2飲恨。曼城繼去年12月初作客阿士東維拉後首在聯賽敗北，並是歷來22次與般茅交鋒首次告負。另曼城近兩仗連敗，乃去年9月尾以來首次。

哥帥說：「若非傷兵滿營，甚至未有與隊友訓練達16天的右閘基爾獲加亦被迫上陣，曼城這仗應可勝出。落場的球員已盡力，但此際難以抗衡對手。我們不會找藉口，必須稱讚般尼茅夫。」

般茅領隊是哥帥的西班牙籍同胞伊拉奧拿，這名42歲「鬥牛軍」名宿說：「我非常高興，其一是擊退曼城，其二是球員無懼作戰，壓迫和防守的表現均有改善。」般茅近3場英超表現可人，之前兩場先在主場挫阿仙奴後作客打和阿士東維拉，而巧合的是，後兩者的主帥均是來自西班牙的阿迪達和艾馬利。

利物浦再挫白禮頓 折干拿迪

同日利物浦主場雖被白禮頓中場簡迪奧古在14分鐘先開紀錄，但前鋒加普及穆罕默德沙拿其後在70和72分鐘的入球，令球隊反勝2：1，繼上周中英聯盃16強後，再度令「海鷗」屈膝稱臣。紅軍賽後10戰得25分，以兩分反壓曼城重登榜首，但中堅伊巴希馬干拿迪上半場末段左前臂受傷，下半場退下火線，傷勢未明。