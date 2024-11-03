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體育

理文1：1和傑志 班主證新帥月底上任

【明報專訊】過去兩季港超冠軍今季首次對碰，傑志與理文昨在旺角大球場最終踢成1：1各得1分。理文班主李文恩賽後透露已定新帥人選，對方為曾執教泰國球隊及在港工作過的少帥，預計本月底正式上任。

傑志昨仗有兩名前鋒韋頓及迪美路夫因傷未列大軍，11分鐘更有港足中場陳俊樂傷出，由潘沛軒入替。35分鐘，理文射手安尼亞左路狂抽掛網先開紀錄；傑志在補時1分鐘，馬查度後腳傳予入楔禁區的潘沛軒鏟射入網，取其今季第2球，完半場前扳平 1：1。

理文58分鐘有黃金機會，前鋒羅沙在中堅鐘樂安力逼下門前射高。83分鐘，理文翼鋒艾華頓勁射被傑志門將泰利撲出再中楣。尾段有兩次視像裁判（VAR）覆核，先是傑志主教練卡度素在場邊突然拍走理文守將周子謙手上的球，引起雙方職球員爭執，最終卡度素被罰黃牌；艾華頓在補時爭球時曾踢中對手亦被罰黃牌，最終打和1：1，兩隊共有11面黃牌。

傑志今季第4次失分後，7戰12分續排第5；理文7戰13分排第3。卡度素賽後承認到比賽最後階段是有點情緒，但不認為是紅牌及接受黃牌判罰；周子謙亦稱當時只是口角，賽後雙方有握手言好。

30多歲少帥 曾在香港泰國工作

理文會長李文恩透露，新帥將帶同一名合作多年副手本月底上任，簽約1年半，待跟對方前東家商討後正式公布，「我比較欣賞他的能量，只是30多歲較年輕，今期興少帥嘛，我希望能給球員一些衝擊和活力」。他補充曾收過履歷豐富的教練，包括曾教過英超球隊，「但有些大名教練年紀偏大，所以最後無考慮到」。

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