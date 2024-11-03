明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

大埔榜首戰言和東方保不敗 兩帥滿意戰果 李志堅認陣容深度難匹敵

【明報專訊】港超昨於「超級星期六」上演兩場前列對碰，榜首的東方作客大埔運動場硬撼次席大埔。在1462名球迷入場下，兩軍終上、下半場各入一球，以1：1握手言和，雙雙延續聯賽不敗走勢。

大埔此戰意外收起司職中場的上季香港足球先生陳肇鈞，由20歲小將李樂謙今季聯賽首擔正任左翼。東方則有中場林衍廷及前鋒巴杜姆傷癒，重返大軍名單先列後備，兩人同在下半場入替。

東方甫開賽反客為主，並在9分鐘靠射手巴科爾接應馬高斯傳中，快一步頂入。東方於37分鐘有拉開比數的機會，但18歲翼鋒吳宇曦單刀起腳被謝家榮沒收，半場續以1球領先。大埔下半場換入陳肇鈞和翼鋒尼高拉斯，嘗試加強攻力；僅用11分鐘立竿見影，兩名巴西籍鋒將在56分鐘聯手，伊高沙托尼左路傳中予馬卡雷拿接應頭槌破網扳平。大埔補時階段有隊長中堅加比爾犯規阻止巴科爾快攻，領兩黃一紅被逐，但未影響1：1的最終比數。東方賽後7戰17分續居首，領先少踢一仗的大埔3分。

陳肇鈞列後備 李：知何時有較好發揮

兩軍主帥賽後對和局同樣表示收貨。大埔主教練李志堅形容現仍處於季初，「贏不會過早高興，輸不是天塌下來」。「堅sir」提到球隊陣容深度不及對手，已把人腳盡用，這仗可用作檢討下半季部署，「對手入替的是有能力的前鋒，我們換出來的是另一回事」。他又解釋把陳肇鈞收起的原因，「對於我熟悉的球員，知道他們什麼時候能發揮多點。前面可調動的就是如此，換來換去都是那幾個」。

東方主教練盧比度說，雖然未能全取3分，但對麾下在場上貫徹球隊風格感到滿意，「除了下半場有15至20分鐘失去主導權，被大埔攻入一球；我們其餘時間都是主導形勢，很高興看到此戰的局面」。東方目前以不敗之態居首，惟盧比度強調「總有一天會輸波」，並認為傑志、大埔和理文將是今季爭標主要對手，「傑志比較強，會是頭號敵人」。東方周四晚8時將轉戰亞冠盃2 E組第4輪，在旺角大球場迎戰菲律賓卡雅。

港超今演兩場下游對碰

港超今演兩場下游對決，第7的標準流浪下午3時在青衣運動場迎戰第6的冠忠南區。榜末的港會下午4時半則在港會足球場對陣第8的均業北區。

上 / 下一篇新聞