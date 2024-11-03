大埔榜首戰言和東方保不敗 兩帥滿意戰果 李志堅認陣容深度難匹敵

大埔此戰意外收起司職中場的上季香港足球先生陳肇鈞，由20歲小將李樂謙今季聯賽首擔正任左翼。東方則有中場林衍廷及前鋒巴杜姆傷癒，重返大軍名單先列後備，兩人同在下半場入替。

東方甫開賽反客為主，並在9分鐘靠射手巴科爾接應馬高斯傳中，快一步頂入。東方於37分鐘有拉開比數的機會，但18歲翼鋒吳宇曦單刀起腳被謝家榮沒收，半場續以1球領先。大埔下半場換入陳肇鈞和翼鋒尼高拉斯，嘗試加強攻力；僅用11分鐘立竿見影，兩名巴西籍鋒將在56分鐘聯手，伊高沙托尼左路傳中予馬卡雷拿接應頭槌破網扳平。大埔補時階段有隊長中堅加比爾犯規阻止巴科爾快攻，領兩黃一紅被逐，但未影響1：1的最終比數。東方賽後7戰17分續居首，領先少踢一仗的大埔3分。

陳肇鈞列後備 李：知何時有較好發揮

兩軍主帥賽後對和局同樣表示收貨。大埔主教練李志堅形容現仍處於季初，「贏不會過早高興，輸不是天塌下來」。「堅sir」提到球隊陣容深度不及對手，已把人腳盡用，這仗可用作檢討下半季部署，「對手入替的是有能力的前鋒，我們換出來的是另一回事」。他又解釋把陳肇鈞收起的原因，「對於我熟悉的球員，知道他們什麼時候能發揮多點。前面可調動的就是如此，換來換去都是那幾個」。

東方主教練盧比度說，雖然未能全取3分，但對麾下在場上貫徹球隊風格感到滿意，「除了下半場有15至20分鐘失去主導權，被大埔攻入一球；我們其餘時間都是主導形勢，很高興看到此戰的局面」。東方目前以不敗之態居首，惟盧比度強調「總有一天會輸波」，並認為傑志、大埔和理文將是今季爭標主要對手，「傑志比較強，會是頭號敵人」。東方周四晚8時將轉戰亞冠盃2 E組第4輪，在旺角大球場迎戰菲律賓卡雅。

港超今演兩場下游對碰

港超今演兩場下游對決，第7的標準流浪下午3時在青衣運動場迎戰第6的冠忠南區。榜末的港會下午4時半則在港會足球場對陣第8的均業北區。