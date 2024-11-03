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2024年11月3日星期日
雲佬限定領魔爭連勝 主場鬥車遇舊戰友 獲費格遜祝福
阿仙奴作客1球負紐卡素 近3輪不勝爭冠響警號
陳晉一助上海申花反勝 難阻死敵海港大勝封王
前華倫西亞青訓卡斯迪奧西班牙洪災罹難 終年28歲
英國一姐寶達港網賽決戰俄新星舒娜達
體壇快訊：何詩蓓世盃5金2銀2銅收官
SUN周日體育直播賽程
大埔榜首戰言和東方保不敗 兩帥滿意戰果 李志堅認陣容深度難匹敵
理文1：1和傑志 班主證新帥月底上任
港隊六人板球賽轉戰碟賽爭冠
SUN周日體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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