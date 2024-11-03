明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

體壇快訊：何詩蓓世盃5金2銀2銅收官

【明報專訊】短池游泳世界盃新加坡站昨煞科，港隊「飛魚」何詩蓓於女子100米自由泳先以次名出線後，再於決賽游出51.56秒摘下銀牌，冠軍由50.82秒率先掂池的美國隊好手姬迪道格拉斯奪得。何詩蓓今站以金銀銅各一收官，連同此前兩站在內，一共包攬5金2銀2銅佳績。另外，美國隊星將莉根史密夫昨於女子200米背泳決賽游出破世界紀錄的1分58.83秒封后，較4年前由澳洲隊名將麥姬安保持的舊紀錄快0.11秒。

馬子雪印尼賽寫個人最佳

港隊代表馬子雪昨於印尼羽毛球大師賽女單4強以局數1：2反負主場球手彭迪維，雖與決賽擦身而過，但仍寫下個人在世巡賽最佳成績。另外，在印尼舉行的BXL羽毛球表演賽，港將謝影雪代表的火箭隊在第5盤面對鄧俊文代表的閃電隊，二人久違化友為敵，最終謝影雪在此仗偕兩名隊友贏局數3：1，以總盤數6：3獲勝，以12分升上積分榜次席。

名古屋挫新潟奪日聯盃

名古屋鯨魚昨在日本聯賽盃決賽，縱永井謙佑上半場梅開二度，惟下半場被新潟天鵝連追兩球，包括小見洋太補時11分鐘射入12碼扳平，加時雙方再入一球踢成3：3平手，要互射12碼分勝負。最終新潟前鋒長倉幹樹第2輪射失，名古屋主射全中下險勝5：4，繼2021年再奪冠，並以此送別完季離隊的澳洲籍門將蘭格歷克。

希拉爾逼和艾納斯首失分

沙特聯昨演前列大戰，希拉爾憑中場米連高域沙域下半場頭槌建功，主場1：1逼和開賽1分鐘由泰利斯卡破網的艾納斯，賽後9戰25分續居首，但被終結開季各賽事15戰全勝走勢；艾納斯19分排第3。

羅映潮港公開賽5000米封后

香港田徑公開賽暨十項全能昨起一連兩日於將軍澳運動場舉行，港隊長跑好手羅映潮在女子公開組5000米以17分16.90秒封后，亞、季軍分別是曾曉彤及許雅姿。短跑方面，李康傑在男子公開組100米以10.63秒封王，亞、季軍分別為賴朗庭及石錦程。而江俊淇則在女子公開組100米以11.94秒奪冠，鄧焯文及白凱文緊隨得亞、季軍。

騎士挫魔術 開季六連勝

克里夫蘭騎士昨於NBA常規賽主場以120：109擊敗有主將班基路續因傷缺陣的奧蘭多魔術，開季6戰全勝續高踞東岸榜首。至於洛杉磯湖人在兩大球星安東尼戴維斯及勒邦占士齊獻「雙雙」下，領銜作客以131：125力克多倫多速龍，結束連敗走勢。

上 / 下一篇新聞