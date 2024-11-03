體壇快訊：何詩蓓世盃5金2銀2銅收官

馬子雪印尼賽寫個人最佳

港隊代表馬子雪昨於印尼羽毛球大師賽女單4強以局數1：2反負主場球手彭迪維，雖與決賽擦身而過，但仍寫下個人在世巡賽最佳成績。另外，在印尼舉行的BXL羽毛球表演賽，港將謝影雪代表的火箭隊在第5盤面對鄧俊文代表的閃電隊，二人久違化友為敵，最終謝影雪在此仗偕兩名隊友贏局數3：1，以總盤數6：3獲勝，以12分升上積分榜次席。

名古屋挫新潟奪日聯盃

名古屋鯨魚昨在日本聯賽盃決賽，縱永井謙佑上半場梅開二度，惟下半場被新潟天鵝連追兩球，包括小見洋太補時11分鐘射入12碼扳平，加時雙方再入一球踢成3：3平手，要互射12碼分勝負。最終新潟前鋒長倉幹樹第2輪射失，名古屋主射全中下險勝5：4，繼2021年再奪冠，並以此送別完季離隊的澳洲籍門將蘭格歷克。

希拉爾逼和艾納斯首失分

沙特聯昨演前列大戰，希拉爾憑中場米連高域沙域下半場頭槌建功，主場1：1逼和開賽1分鐘由泰利斯卡破網的艾納斯，賽後9戰25分續居首，但被終結開季各賽事15戰全勝走勢；艾納斯19分排第3。

羅映潮港公開賽5000米封后

香港田徑公開賽暨十項全能昨起一連兩日於將軍澳運動場舉行，港隊長跑好手羅映潮在女子公開組5000米以17分16.90秒封后，亞、季軍分別是曾曉彤及許雅姿。短跑方面，李康傑在男子公開組100米以10.63秒封王，亞、季軍分別為賴朗庭及石錦程。而江俊淇則在女子公開組100米以11.94秒奪冠，鄧焯文及白凱文緊隨得亞、季軍。

騎士挫魔術 開季六連勝

克里夫蘭騎士昨於NBA常規賽主場以120：109擊敗有主將班基路續因傷缺陣的奧蘭多魔術，開季6戰全勝續高踞東岸榜首。至於洛杉磯湖人在兩大球星安東尼戴維斯及勒邦占士齊獻「雙雙」下，領銜作客以131：125力克多倫多速龍，結束連敗走勢。