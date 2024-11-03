阿仙奴作客1球負紐卡素 近3輪不勝爭冠響警號

雖然阿仙奴中堅加比爾馬加希斯趕及昨仗傷癒復出，但開賽12分鐘被主隊紐卡素由安東尼哥頓右路送出精準傳中，助阿歷山大伊沙克頭槌破關先下一城。落後的阿仙奴大舉反撲，惟上半場最具威脅的攻門僅得米基爾馬連奴於26分鐘把握角球混戰下抽射，皮球省中護空門的利維士賀爾後彈走。換邊後阿仙奴不乏攻門卻幾乎無一中目標，最「近磅」一球只得迪格蘭賴斯補時階段頭槌攻門斜出，最終兵工廠全失3分而回。

維拉征熱刺續爭上游

阿仙奴再次失分收場，在聯賽榜緊隨其後的阿士東維拉，今晚則將作客挑戰另一支倫敦勁旅熱刺。今季維拉各項賽事6次作客出戰，共錄5勝1和不敗佳績，但領隊艾馬利賽前則向對方大派高帽道：「對方（熱刺）是今場賽事的熱門，也是今季爭冠球隊熱門之一。不過我們正努力挑戰他們，希望之後我們可以經常站穩聯賽榜前6、7名位置。」至於主場出擊的熱刺，其進攻核心孫興慜已正式復操，惟主力後防大將雲迪尹因傷避戰，預計要到本月底方可復出。