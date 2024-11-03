雲佬限定領魔爭連勝 主場鬥車遇舊戰友 獲費格遜祝福

曼聯vs.車路士 now611／621台 明晨00：30直播

曼聯在解僱荷蘭籍領隊坦夏格後僅5日，便於前日落實由葡超勁旅士砵亭教頭魯賓艾摩廉來投成為新任主帥，本月11日帶同教練團履新，換言之紅魔在國際賽周前未來3仗主場：英超對車路士及李斯特城，以及歐霸迎戰PAOK，都會續由雲尼斯達萊暫代領軍。

坦夏格告別信感謝魔迷

曼聯英超開季9場僅11分位列中下游，雲佬暫代領軍首擊在英聯盃即以5：2大勝李斯特城晉8強，這名紅魔前射手出席對車路士賽前記者會時稱，願意在合約期內以任何身分繼續幫助球隊前進，「我對坦夏格不得不離開感到非常失望，但球隊必須調整心態爭勝，因為有7.5萬名主場球迷在等待慶祝，還有數百萬人收看直播。我喜歡在曼徹斯特生活，喜歡和這裏職球員一起工作，我在講話中會告訴球員在奧脫福球場比賽的意義」。他透露近日曾跟曼聯傳奇教頭費格遜交談，獲恩師祝願比賽好運。至於坦夏格昨透過經理人公司的社交帳號向曼聯球迷發告別信感謝支持，重申視上兩季贏得兩項盃賽為人生重要成就，「我夢想為曼聯帶來更多錦標，遺憾是這個夢想已經結束」。

艾摩廉表明接任後冬窗不斟舊部

此外，士砵亭昨在葡超主場5：1大勝艾馬多拉，開季聯賽10戰全勝，艾摩廉賽後表示，季前已向會方確認今季是最後一季執教這支葡超勁旅，又透露曾問過曼聯能否下季才上任，但對方拒絕及要求立即接手，令他不得不做決定，並確認在冬季轉會窗一定不會簽入任何士砵亭球員，「最近數月我收到很多球會邀請，但我想執教的球會是曼聯」。

馬利斯卡料當刻鬥曼聯更困難

另邊廂，車路士主帥馬利斯卡在雲佬球員生涯最後一季在馬拉加時，雙方曾在這支當時身處西甲的球隊做過隊友。「藍戰士」日前於英聯盃作客以0：2不敵紐卡素16強出局，該仗因病缺陣的翼鋒查頓辛祖，亦因借用條款無法倒戈曼聯。馬利斯卡賽前提及，當面對剛辭帥的球隊，對方球員會立即作出回應，「現在對曼聯肯定會比之前更困難」。車路士近7仗都有失球，上季作客奧脫福負1：2。