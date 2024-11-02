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體育

足壇快遞：紫百合退熱升第4

【明報專訊】意甲「快車」昨晨續演，費倫天拿藉中場魯賓高辛斯下半場入奠勝球，以1：0擊敗主隊熱拿亞，聯賽取四連勝下暫列第4位並落後一哥拿玻里6分，是役最佳球員的「紫百合」門將迪基亞已第3次保清白之身。另已跌至第6的祖雲達斯，明晨將作客排名低他們1位的烏甸尼斯爭返勝軌，第8位的AC米蘭亦將征戰列17位的蒙沙。

拜仁迎柏林聯爭三連捷

德甲榜首拜仁慕尼黑今晚在主場迎戰四哥柏林聯，爭取聯賽三連勝，近10次德甲對陣取7勝3和的拜仁往績佔優，另一與拜仁同積20分，僅因得失球落後而居次席的RB萊比錫，明晨將作客各賽事近3場全敗、但今季主場5戰全勝的多蒙特。

拉莫斯或投小保加

曾效力巴黎聖日耳門的38歲西班牙籍後衛沙治奧拉莫斯，自與西維爾約滿後已賦閒4個月，惟近日有傳阿根廷球會小保加對他感興趣，據悉將向他開出一份500萬歐元（約4200萬港元）合約，而PSG明晨在法甲將主場鬥第5位的朗斯。

兩滬軍煞科分途爭標

中超今午3時半上演煞科一輪比賽，焦點勢落在由哪支上海球隊稱霸，賽前以29戰積75分居首的衛冕之師上海海港，將在主場迎戰列第6的天津津門虎，僅落後1分列次席，有港將陳晉一在陣的上海申花則作客第3位的成都錢寶，且看能否後上首奪中超桂冠。

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