足壇快遞：紫百合退熱升第4

拜仁迎柏林聯爭三連捷

德甲榜首拜仁慕尼黑今晚在主場迎戰四哥柏林聯，爭取聯賽三連勝，近10次德甲對陣取7勝3和的拜仁往績佔優，另一與拜仁同積20分，僅因得失球落後而居次席的RB萊比錫，明晨將作客各賽事近3場全敗、但今季主場5戰全勝的多蒙特。

拉莫斯或投小保加

曾效力巴黎聖日耳門的38歲西班牙籍後衛沙治奧拉莫斯，自與西維爾約滿後已賦閒4個月，惟近日有傳阿根廷球會小保加對他感興趣，據悉將向他開出一份500萬歐元（約4200萬港元）合約，而PSG明晨在法甲將主場鬥第5位的朗斯。

兩滬軍煞科分途爭標

中超今午3時半上演煞科一輪比賽，焦點勢落在由哪支上海球隊稱霸，賽前以29戰積75分居首的衛冕之師上海海港，將在主場迎戰列第6的天津津門虎，僅落後1分列次席，有港將陳晉一在陣的上海申花則作客第3位的成都錢寶，且看能否後上首奪中超桂冠。