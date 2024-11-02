明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

港超演超級星期六 東方訪大埔演榜首戰 傑志迎理文爭上前三

【明報專訊】港超今日「超級星期六」上演兩場前列大戰，其中榜首東方將在下午3時在大埔運動場作客次席的大埔，兩軍主帥賽前同稱今季聯賽改踢三循環變持久戰，認為與其計較單仗勝敗，更應看重整季發揮。第5位的傑志和第4位理文則傍晚6時在旺角大球場交手，力爭躍升前三。

兩軍聯賽同未嘗敗績，東方目前6戰16分領先少踢一仗的大埔3分居首。大埔在上月13日的賽馬會菁英盃A組首戰曾以2：1力克東方，並於過去5次對壘錄得4勝1和不敗佔優。

李志堅稱毋須放大金身被破

盧比度淡化榜首戰重要性

「綠戰士」今季已在主場擊退強敵傑志和理文，今仗全取3分即可進佔榜首；主帥李志堅認為主場固然有優勢，但仍料今仗過程艱辛，「東方今季加入2、3名具港超履歷的外援，三線很平均。巴科爾腳風順，馬高斯擅遠射，以及丹尼爾參與角球進攻，這些都是對手在進攻方面的威脅」。

大埔上周在高級組銀牌8強輪換部分主力下，以1：3負傑志出局。儘管被破今季各賽事的不敗身，李志堅認為外界毋須刻意放大，「整季很多比賽要爭，懂足球的話，會衡量自己究竟咩料。贏到當然贏，但要計算能否負荷所有賽事。常說要給不同球員機會，我們並非空談」。大埔此戰有中場馮冠鳴因傷缺陣。

東方主教練盧比度賽前淡看此戰重要性，指只是漫長賽季的其中一役，「球迷見我們在榜首、表現出色，會覺得我們有力爭標，但漫漫長路還有很多事發生。我們需要持之以恆，每仗交出好表現，這樣好成績自然手到拿來」。盧比度透露陣中港足中場林衍廷和西班牙籍鋒將巴杜姆已傷癒，今仗可候命。

同日另一仗，前屆冠軍傑志在旺角場迎戰上屆盟主理文，兩軍同力爭全取3分壓過今周輪空的「升班馬」九龍城升上前三。「藍鳥」目前聯賽6戰轟入21球，兩名射手迪美路夫和韋頓各佔5球，與理文翼鋒艾華頓及九龍城前鋒卡朗並列射手榜首席。

上 / 下一篇新聞