明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

體壇快訊：港2026年辦奧協全會

【明報專訊】港協暨奧委會昨在葡萄牙舉行的國家和地區奧委會協會（ANOC）年度全體代表大會上，確認成功申辦2026年全體代表大會。大會計劃在2026年下半年舉行，為期5日4夜，設有專題研討會、交流活動等，估計將有1200名海外及本地代表參與。

黃杜配阿曼賽負國家隊奪亞

WTT阿曼乒乓球挑戰賽昨續演，港隊組合黃鎮廷／杜凱琹在混雙決賽以直落三局負國家隊的林詩棟／蒯曼，屈居亞軍。另兩支港隊組合的何鈞傑／姚鈞濤及朱成竹／吳穎琳，則分別在男雙及女雙4強不敵對手，無緣決賽。另奧運6金得主的國家隊名將馬龍前日獲國際奧協頒發傑出運動生涯獎。

劉子均中壁賽次圈反負

相隔5年再舉行的中國壁球公開賽昨於上海續演，日前男子組次圈以局數3：2挫瑞士籍6號種子梅拿的港將劉子均，在8強對頭號種子的英籍名將蘇奧巴治雖先取一局，但被對手連贏3局下惜敗。何子樂則在女子組8強，同樣以局數3：1不敵上圈淘汰另一港將湯芷穎的埃及籍好手法莉達穆罕默德。

艾卡拉斯巴黎賽16強下馬

世界排名次席的西班牙籍21歲網球好手卡路士艾卡拉斯，昨在巴黎大師賽男單16強，爆冷以盤數1：2負15號種子坎伯特，後者的8強對手是非種子球手佐敦湯臣，而9號種子的狄米托夫，將對另一非種子球手卡查洛夫，至於由種子球手交鋒的則有阿歷山大薩維利夫對特薛斯柏斯，以及迪文亞對魯尼。

上 / 下一篇新聞