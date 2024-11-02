體壇快訊：港2026年辦奧協全會

黃杜配阿曼賽負國家隊奪亞

WTT阿曼乒乓球挑戰賽昨續演，港隊組合黃鎮廷／杜凱琹在混雙決賽以直落三局負國家隊的林詩棟／蒯曼，屈居亞軍。另兩支港隊組合的何鈞傑／姚鈞濤及朱成竹／吳穎琳，則分別在男雙及女雙4強不敵對手，無緣決賽。另奧運6金得主的國家隊名將馬龍前日獲國際奧協頒發傑出運動生涯獎。

劉子均中壁賽次圈反負

相隔5年再舉行的中國壁球公開賽昨於上海續演，日前男子組次圈以局數3：2挫瑞士籍6號種子梅拿的港將劉子均，在8強對頭號種子的英籍名將蘇奧巴治雖先取一局，但被對手連贏3局下惜敗。何子樂則在女子組8強，同樣以局數3：1不敵上圈淘汰另一港將湯芷穎的埃及籍好手法莉達穆罕默德。

艾卡拉斯巴黎賽16強下馬

世界排名次席的西班牙籍21歲網球好手卡路士艾卡拉斯，昨在巴黎大師賽男單16強，爆冷以盤數1：2負15號種子坎伯特，後者的8強對手是非種子球手佐敦湯臣，而9號種子的狄米托夫，將對另一非種子球手卡查洛夫，至於由種子球手交鋒的則有阿歷山大薩維利夫對特薛斯柏斯，以及迪文亞對魯尼。