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體育

戴王冠賀世盃新加坡站登頂 何詩蓓200自三連霸

【明報專訊】短池游泳世界盃新加坡站昨演次日賽事，港隊「女飛魚」何詩蓓在200米自由泳決賽以1分51.80秒摘金，此站累積1金1銅。她在今屆世盃3站200自盡攬金牌，獲賽會頒發王冠「加冕」。她賽後受訪時提到200自是其最愛項目，並在每站尋求改進，「雖然今站成績未必能反映出來，但每一站我都有所得着」。

首日進帳一面50自銅牌的何詩蓓，昨轉戰200自初賽游出1分58.48秒，總成績第5名晉級決賽，並棄戰100米蛙泳全力衝冠。擁有女子200自短池世界紀錄的她，在晚上舉行的決賽完成75米後進佔首位；她之後面對國家隊的楊浚瑄緊追，終仍以0.27秒優勢力壓對方奪金。

馬爾尚200混破世績奪魁

此外，15歲港隊小將文薈喬在女子100蛙初賽以1分07.31秒、第8名晉級，終在決賽以1分07.25秒取第8；她在初賽及決賽的時間，同刷新個人保持的16歲以下港青紀錄。國家隊的唐錢婷以1分03.10秒封后，並全取3站冠軍收穫王冠。至於法國隊「水神」馬爾尚在男子200米混合泳以1分48.88秒破世績稱王，是他的首個短池世界紀錄。

新加坡站今煞科，何詩蓓早上10時50分將出戰100自初賽，若晉級將於同晚7時38分游決賽。目前游泳世盃女子總排名第3的何詩蓓，誓搶分力保前三完成。

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