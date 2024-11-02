曼聯落實艾摩廉本月11日上任 月底地標領軍鬥葉士域治

曼聯周初解僱前帥坦夏格後，執教葡超榜首士砵亭的艾摩廉即成繼任大熱，最終昨晚落實入主「紅魔」，但因工作簽證需時，故要至本月11日才履新。曼聯在聲明中形容艾摩廉「是歐洲球壇其一個最令人興奮和評價最高的年輕教練」，以及「作為球員和教練，他都獲得很高榮譽，包括帶領士砵亭兩奪葡超，其中第一次更是該球會19年來首冠」。

下周中續領士砵亭歐聯迎曼城

艾摩廉較早前稱，會在士砵亭今晨葡超主場迎戰艾馬多拉後清晰交代去向，故以目前情况而言，他將續可在下周中歐聯主場對曼城，以及再之後的葡超作客布拉加督師。此外，他近日被問及喜歡英超什麼時，只微笑着說「一切」。

至於日前「地標」領軍曼聯在英格蘭聯賽盃16強大勝李斯特城的看守領隊雲尼斯達萊，將仍會是球隊未來3場主場比賽的主帥，這些比賽依次是下周一凌晨英超對車路士、下周中歐霸對PAOK及其後英超對李斯特城。