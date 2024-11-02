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體育

沙列巴復出誓救兵 征紐卡素圖破兩輪不勝悶局

【明報專訊】英超三甲球隊曼城、利物浦及阿仙奴今晚齊亮相，其中近兩場聯賽只拾1分的「兵工廠」續鬧後衛荒，卻有停賽完畢的後防通天老倌威廉沙列巴，作客紐卡素時及時復出，勢當雷霆救兵，並獲「紅軍」中堅華基爾雲迪積克高度評價，有望力抗以阿歷山大伊沙克為首的「喜鵲」火力。

紐卡素vs.阿仙奴 now611／621台 晚上20：30直播

阿仙奴季初走勢不錯，至上月初各賽事10戰取得7勝3和，但其後在英超作客般尼茅夫僅半小時，便有威廉沙列巴在中場拉跌對手直接領紅，以寡敵眾下終負0：2兼吞下今季首敗，而在沙列巴上場聯賽停賽下，球隊亦在主場被爭標主要對手利物浦逼和2：2，使現只能以9戰得18分排第3，分別落後榜首曼城及次席利物浦5分和4分。

阿仙奴開季以來傷兵不斷，其中隊長馬田奧迪加特的缺陣已削弱中場實力，而重災區的後防則有基蘭泰亞尼及日本國腳富安健洋長唞，新兵卡拉科利亦在上月歐聯挫薩克達中掛彩，加比爾馬加希斯則在大戰「紅軍」期間觸傷膝部，今晚英超出征紐卡素上陣成疑，若最終避戰，料會由積及基奧柯頂上，伙拍復出的沙列巴鎮守中路。

沙列巴獲雲迪積克看好未來

23歲的沙列巴昨被譽為英超第一中堅的紅軍「喼頓」華基爾雲迪積克看好，這名33歲的荷蘭國腳說：「他的出色表現吸引了我的眼球。他是一個可靠球員，控球方面做得很好。明顯地，他正循着非常好的步伐向前……老實說，當我23歲時，我的表現絕對不及同齡的他。」事實是由於該名法國國腳能司職後場任何位置，故已獲「高盧雄雞」教練迪甘斯信任。

曼城傷兵潮下征般尼茅夫

利物浦再戰白禮頓求連挫對手

同日曼城作客般尼茅夫時的傷兵問題比阿仙奴更嚴重，主帥哥迪奧拿在周中於英格蘭聯賽盃16強被熱刺淘汰，以及被打破今季不敗身後證實，「十字軍」再添翼鋒沙雲奴和守將文路爾艾簡治，令可以候命的球員只餘13人，不幸中之大幸是該仗傷出的左閘加華度爾並無大礙，應可披甲。

至於利物浦主場迎戰排第6位的白禮頓時，定希望繼日前在英聯盃作客「海鷗」凱旋後再贏一仗，惟料客軍箭頭韋碧克及日籍翼鋒三笘薰將復任正選下，球隊攻力驟增可期。

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