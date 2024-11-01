布朗尼返克里夫蘭取首分 「特別時刻」

昔日在騎士出道的占士，球員生涯曾兩度效力該會，這名39歲球星如今帶同當年在克里夫蘭出生的兒子布朗尼面對母會，雖然大帝個人獨取全隊最高的26分，但全隊外投啞火，三分命中率僅得21.4%，最終作客以110：134大敗予騎士，吞下兩連敗，反觀騎士則開季5戰全勝，在東岸獨佔鰲頭。

塞爾特人斷連勝續居次

是役以後備身分於末段上陣約5分鐘的布朗尼則兩投一中取兩分，在NBA正式賽事開齋，他在披甲前更獲騎士球迷高呼其名字，對此他賽後惑言：「沒料到大家會對我如此熱情，這是令人感動的，這是我人生最特別的時刻之一。」

其他賽果方面，衛冕之師波士頓塞爾特人昨戰至加時，終作客以132：135不敵印第安那溜馬，被破不敗身後以4勝1負續居東岸次席。至於布魯克林籃網作客以119：106擊敗孟菲斯灰熊一役，客軍的國家隊球員崔永熙及主隊的日本隊星將河村勇輝，齊於末段後備同場亮相約1分鐘但未有得分。