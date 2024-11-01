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體育

道奇8膺世界大賽之王 4：1壓洋基登頂 大谷翔平首加冕

【明報專訊】洛杉磯道奇昨在美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽第5戰，雖經過頭3局落後5分，但在第5局把握紐約洋基失誤一口氣連取5分扳平，更在第8局憑兩支高飛犧牲打終作客反勝7：6，7場4勝制下4：1擊敗對手，隊史第8次封王，亦是近3屆首次由國聯代表取勝。今季重磅轉投道奇的日籍星將大谷翔平亦首奪世界大賽冠軍。

上仗主場贏11：4，並追至場數1：3的美聯代表洋基，是役甫開賽已在首局轟出兩支全壘打，其後第2及3局各取1分下，拉開至5：0。惟洋基在第5局發生接球失誤，遭道奇一口氣扳平5：5。洋基雖曾在第6局以基安卡路史丹頓的高飛犧牲打重獲領先，但道奇在第8局還以顏色，終以7：6險勝，場數4：1擊敗洋基，第8次奪得世界大賽冠軍。這次系列賽貢獻6次安打、4支全壘打、12次打點的費迪費文，以大熱姿態獲選為今屆世界大賽最有價值球員（MVP）。

費迪費文大熱獲選最有價值球員

日本星將大谷翔平雖早前面對前翻譯員的醜聞困擾，也因傷無法在世界大賽充分發揮，但他除了在常規賽成為史上首人單季50轟50盜的球手，亦宣布與前女籃選手田中真美子結婚，最後與同樣來自日本隊的山本由伸一同首奪MLB總冠軍。大谷賽後說：「來到新球隊，能以最好的方式結束本賽季，其他隊友亦有助我提高比賽水平，也很感謝妻子在漫長賽季中對我的支持。」

道奇總教練達夫羅拔斯形容這場比賽令人難以置信，「很多人都認為沒救了，即使我們以0：5落後，但麾下互相信任，現在我們已是世界大賽冠軍了」。

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