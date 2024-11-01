體壇快訊：姚明辭任國籃協主席

浸大錄取9港將

香港浸會大學公布本學年透過「優才運動員入學計劃」及「多元才能直接錄取計劃」，合共取錄9名香港精英運動員入讀本科體育及康樂管理文學士（榮譽）學位課程。其中以優才計劃入讀的有今夏曾戰巴黎奧運的跆拳道男將盧蔚豐，其餘包括其隊友黃兆豪、滑浪風帆的陳泳榆、籃球的蔡汶萱、田徑的鍾梓聖、三項鐵人的霍泓軒及曾湋溍，以及搏擊的向籽嬴。手球的葉德希則透過多元計劃入學。

黃杜配阿曼賽闖決賽

多名港將昨出戰WTT阿曼乒乓球挑戰賽，其中列為次號種子兼首圈輪空的混雙組合「黃杜配」黃鎮廷／杜凱琹，連續在8強及4強殺退印度隊組合下，勇闖決賽坐銀望金。女雙8強則出現港隊「內訌」，頭號種子的吳穎琳／朱成竹終以局數3：0淘汰江芷林／李凱敏，今晚將面對韓國隊組合力爭決賽席位。

LoL總決明倫敦開戰

屬電競界全球焦點的本屆英雄聯盟（LoL）世界大賽總決賽，將在香港時間明晚10時在倫敦上演，由衛冕的韓國LCK賽區隊伍T1面對國家隊LPL賽區的BLG，前者的明星中路選手Faker（李相赫）將7戰決賽，力爭個人史無前例的第5座冠軍，觀眾可前往LoL Esports官網、Twitch頻道或YouTube收看比賽直播。

50歲伊東輝悅季後掛靴

現效力日丙球隊沼津青藍的50歲日本前國腳中場伊東輝悅，昨宣布將在季尾掛靴，結束其32年職業生涯。他是直至今季為止，唯一由1993年首個日本聯賽球季開始每季均有註冊的球員，他亦曾入選日本隊出戰1996年亞特蘭大奧運，並在首場分組賽對巴西隊時攻入致勝一球。