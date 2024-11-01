明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

體壇快訊：姚明辭任國籃協主席

【明報專訊】新華社昨報道，第10屆中國籃球協會會員代表大會執行委員會昨在北京舉行會議，審議通過名宿姚明辭去中國籃球協會主席職務的申請，並選出郭振明為新任主席。姚明受訪時表示，決定是經過認真思考，並基於對中國籃球事業發展的考慮和個人規劃做出，「無論過去、現在還是將來，籃球都是我一直熱愛的事業，今後希望大家和我一起繼續支持中國籃球」。

浸大錄取9港將

香港浸會大學公布本學年透過「優才運動員入學計劃」及「多元才能直接錄取計劃」，合共取錄9名香港精英運動員入讀本科體育及康樂管理文學士（榮譽）學位課程。其中以優才計劃入讀的有今夏曾戰巴黎奧運的跆拳道男將盧蔚豐，其餘包括其隊友黃兆豪、滑浪風帆的陳泳榆、籃球的蔡汶萱、田徑的鍾梓聖、三項鐵人的霍泓軒及曾湋溍，以及搏擊的向籽嬴。手球的葉德希則透過多元計劃入學。

黃杜配阿曼賽闖決賽

多名港將昨出戰WTT阿曼乒乓球挑戰賽，其中列為次號種子兼首圈輪空的混雙組合「黃杜配」黃鎮廷／杜凱琹，連續在8強及4強殺退印度隊組合下，勇闖決賽坐銀望金。女雙8強則出現港隊「內訌」，頭號種子的吳穎琳／朱成竹終以局數3：0淘汰江芷林／李凱敏，今晚將面對韓國隊組合力爭決賽席位。

LoL總決明倫敦開戰

屬電競界全球焦點的本屆英雄聯盟（LoL）世界大賽總決賽，將在香港時間明晚10時在倫敦上演，由衛冕的韓國LCK賽區隊伍T1面對國家隊LPL賽區的BLG，前者的明星中路選手Faker（李相赫）將7戰決賽，力爭個人史無前例的第5座冠軍，觀眾可前往LoL Esports官網、Twitch頻道或YouTube收看比賽直播。

50歲伊東輝悅季後掛靴

現效力日丙球隊沼津青藍的50歲日本前國腳中場伊東輝悅，昨宣布將在季尾掛靴，結束其32年職業生涯。他是直至今季為止，唯一由1993年首個日本聯賽球季開始每季均有註冊的球員，他亦曾入選日本隊出戰1996年亞特蘭大奧運，並在首場分組賽對巴西隊時攻入致勝一球。

上 / 下一篇新聞