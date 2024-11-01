拜仁血洗緬恩斯晉德盃16強 穆斯亞拿首戴帽稱快續約

早前在歐聯失意的拜仁，日前返德甲大勝一場後，昨再於德國盃強陣征戰緬恩斯下，憑穆斯亞拿分別在2、37及上半場補時4分鐘建功，職業生涯首度連中三元，加上鋒將利萊辛尼在上半場補時1分鐘的入球，終以4球大勝而回，晉級16強。

穆斯亞拿今季各項賽事已貢獻7個入球及4次助攻，雖然今夏曾盛傳獲曼城及皇家馬德里等大球會虎視眈眈，但這名德國隊新星賽後向拜仁球迷派定心丸，「我在這裏一直過得稱心如意，從沒有離開的想法，我的合約在後年夏天才到期，但我或許明年1月便會與會方談談（續約）吧」。

上季德甲冠亞大戰 藥廠迎史特加爭反彈

至於日前已晉級的上屆盟主利華古遜，明晨將返聯賽主場大戰史特加，兩軍上季德甲勇奪冠、亞軍，但今屆表現同告下滑，其中「藥廠」近4輪僅得2勝2和，暫以8戰15分排季席，落後榜首的拜仁5分；史特加雖然近况回勇近3戰全勝，但此前曾經歷各賽事4戰不勝小低潮，暫僅以8戰12分排第8。