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體育

星洲站50自決賽扮熊貓登場 何詩蓓世盃掛銅慶生

【明報專訊】短池游泳世界盃最後一站昨在新加坡揭開戰幔，同時亦適逢港隊「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）的27歲正日生日及萬聖夜，她在女子50米自由泳初賽以第5名晉級後，決賽裝扮成大熊貓出場，並最終游出24.00秒摘下銅牌。

Siobhan早前在世盃上海站及韓國仁川站共累積4金1銀1銅，包括連續兩站100及200米自稱后。27歲「壽星女」何詩蓓昨在新加坡站50自初賽先游出24.54秒，總成績排第5入決賽；隊友譚凱琳則僅排第9，無緣決賽。

來到晚上的決賽，Siobhan賽前裝扮成大熊貓出場，引來全場哄動。Siobhan以11.62秒第2名轉池，但卻在最後25米被22歲國家隊泳手楊浚瑄力迫下，游出24.00秒摘銅，32歲的波蘭隊好手華錫克及楊浚瑄分別奪得金、銀牌。

何詩蓓賽後受訪時笑談獨特的出場方式，但未有正面回應是否與生日或節日有關，她表示：「我上周在韓國時見到熊貓服，前往泳池期間出現一個很好的想法，教練指『這是什麼來的？』，最後也獲教練及隊友支持，我很開心能這樣做。」戰畢首日後，何詩蓓今將參戰女子100米蛙泳及200米自由泳。

15歲文薈喬100混刷港青紀錄

另一港隊15歲小將文薈喬則在100米混合泳初賽游出1分01.98秒，刷港青紀錄下以總成績第13名完賽，而她縱在女子200蛙泳初賽游出2分27.57秒雖緣慳決賽，但這時間已達到世界賽B標。至於國家隊星將覃海洋在同日的男子100米蛙泳決賽，以平大會紀錄的55.61秒封王。

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