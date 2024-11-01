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體育

曼城負熱刺錄今季首敗再添十字軍 餘13人無恙

【明報專訊】曼城昨在英格蘭聯賽盃16強作客以1：2不敵熱刺吞今季首敗，比賽前後更分別有後衛文路爾艾簡治及翼鋒沙雲奴受傷，令主帥哥迪奧拿慨嘆正面對領軍多年以來最多「十字軍」，又承認只餘13名球員可用。

英超一哥曼城此役正選陣容與上場英超小勝修咸頓相比有7個調動，並以菲爾科頓取代休戰的艾寧夏蘭特掛帥，結果開賽7分鐘便被熱刺前鋒迪姆華拿取得今季首個入球，加上隊友中場柏比沙亞在25分鐘建功，以2：1淘汰上半場補時階段由中場馬菲奧斯紐尼斯追回一球的曼城。

利物浦克白禮頓 阿仙奴大勝打雷

熱刺及曼城此仗有中堅雲迪尹和翼鋒沙雲奴因觸傷腿筋及足踝，分別於14和63分鐘退下火線及流下男兒淚，而客軍領隊哥迪奧拿更證實，後衛文路爾艾簡治在賽前練習中因觸傷肌肉缺陣。哥帥說：「傷兵問題令我們只餘13個球員可以候命。這是我自2016年開始執教以來最嚴峻的時刻。」

上季冠軍利物浦藉鋒將加普下半場梅開二度及路易斯迪亞斯建功，作客以3：2力克白禮頓。上季亞軍車路士先被紐卡素前鋒阿歷山大伊沙克在23分鐘破門，後因後衛阿素迪沙斯於26分鐘擺烏龍，作客0：2告負出局。阿仙奴則有17歲新星中場恩雲拿利射入世界波，以及前鋒加比爾捷西斯及夏維斯分別開齋及埋齋，作客以3：0挫英冠的普雷斯頓。而阿士東維拉雖憑前鋒祖漢杜蘭一度扳平，卻最終主場負水晶宮1：2，輸掉今季第2場比賽。

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