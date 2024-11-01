雲佬首領魔即大破李城 闖英聯盃8強 料再教3仗待艾摩廉上任

卡斯米路般奴起孖 雲佬讚入球有質素

曼聯周初解僱前帥坦夏格，改由雲尼斯達萊暫領軍即迎來大捷。卡斯米路先在15分鐘離門25碼起右腳射世界波中楣底彈入，之後隊友翼鋒阿歷真度加拿祖在28分鐘建功。般奴費南迪斯於36分鐘取得今季首個入球，這名隊長主射罰球「省」中李斯特城人牆令皮球改變方向入網。卡斯米路3分鐘後於禁區內左腳抽入，加上般奴在59分鐘為「紅魔」埋齋，終以5：2淘汰在上半場末段兩度追近比數的李斯特城，晉級8強後將作客大戰熱刺。

雲佬大讚卡斯米路道：「我必須強調己隊此役取得一些漂亮入球。卡斯米路開紀錄的一球美妙極了。他在訓練和幫助球隊方面均是典範。」雲佬又為今季開齋的般奴高興，「他取得了相隔多時的入球，而且入了兩球，那最後入球是具質素的」。

艾摩廉料月中國際賽期後履新

由於賽前盛傳執教葡超榜首勁旅士砵亭的魯賓艾摩廉快將走馬上任，故此昨仗一度被視為雲佬的首次領軍兼告別戰，而這名48歲的荷蘭隊名宿則說：「我今夏以助教身分回歸協助曼聯，只要有需要的話，無論在任何崗位上，我都會為球會的未來悉力以赴。」惟隨着艾摩廉被廣泛報道，將在11月中的國際賽檔期後才入主曼聯，意味士砵亭的未來3仗，依次是葡超主場對艾馬多拉、歐聯主場對曼城及葡超作客布拉加，仍會由他督師，故曼聯接着的英超對車路士、歐霸對PAOK和英超對李斯特城的3場比賽，料將續由雲佬領軍。

紅魔棄將馬迪爾為新東家雅典建首功

另外，今夏與希臘超聯球隊AEK雅典簽約3年的曼聯棄卒安東尼馬迪爾，昨在希臘盃於完半場前相隔339天首度建功，令球隊在主場以1：0挫阿里斯。今次是該名28歲法籍前鋒首次在AEK雅典掛帥，之前兩場聯賽均為後備上陣。