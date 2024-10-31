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體育

香港東方東超吞兩連敗 修頓主場首擊遭廣島蜻蜓雙殺

【明報專訊】香港東方昨晚在東亞超級聯賽（EASL）A組首次在灣仔修頓室內場館主場出擊，迎戰上季日本B.League冠軍廣島蜻蜓。東方雖在第2節一度最大領先13分，但在對方下半場不斷力追兼加強防守下，終以75 ：88反負，繼本月中再度不敵對方吞開季兩連敗。

東方與廣島蜻蜓本月中曾在A組首戰交手，東方作客負67：78，昨晚回到修頓室內場迎東超主場首擊，正選較上仗有兩個調動，由本地球員的張延隆及梁嘉顯擔正。東方初段落後8：15，經調整及張延隆該節獨取6分，首節僅落後19：20，從全國男子籃球聯賽（NBL）冠軍香港金牛加盟的本地球員梁兆華，該節首次為球隊在東超上陣。到第2節東方全隊手感回暖，打出14：2攻勢，以44：37反先完半場，加拿大籍中鋒麥洛連及美籍大前鋒奇勒首兩節各取13分。

廣島半場落後7分 調整防守扭敗局

下半場作客的廣島蜻蜓調整防守戰術，整隊收縮籃底下，令東方足足3分鐘內無法取得分，被連取8分後再落後44：45，廣島蜻蜓美籍前鋒布萊克希爾更連續博得東方球員犯規下，包括一次導致東方後衛楊和被罰不道德運動犯規，以及入籍日本42歲後備老將艾拉布朗強打東方禁區下，令廣島反先64：58進入第4節。

戰至最後一節，東方的波斯尼亞籍主教練巴拿莫域為收復失地，換出東方隊長徐遠成及前3節個人犯規纏身的陳兆榮，但為時已晚，東方最終在主場以75：88反負廣島蜻蜓，在分組賽兩連敗。東方下仗將於下月7日回到香港甲一籃球聯賽硬碰南華；東超第3輪分組賽則在12月18日主場迎戰菲律賓球隊生力啤酒人。

數據方面，東方雖兩分球命中率50%，但3分球僅19射4中，只得約兩成命中率，成落敗關鍵；外援麥洛連交出「雙雙」24分及14個籃板，奇勒13射4中獲13分及7個籃板。廣島蜻蜓的布萊克希爾獲全場最高25分及10個籃板的「雙雙」數據，日籍球員山崎稜貢獻13分。

巴拿莫域稱投籃命中率成分野

東方主教練巴拿莫域賽後直認廣島蜻蜓具豐富比賽經驗，也擁有出色的投籃命中率，「這都是球隊下半場缺乏的元素，球隊未來需定期參戰高水平比賽，這有助提高球員水平」；廣島蜻蜓主帥朝山正悟也讚揚東方在上半場令他們變得被動，「球隊反勝的原因是有些球員受傷，故大部分時間派出兩大外援及艾拉布朗上陣帶來改變」。

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