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體育
2024年10月31日星期四
曼聯願付解約金 艾摩廉接掌在即 料改踢3-4-3陣式 勢壯大「葡語幫」
坦夏格獲多名英超領隊憐憫 英媒揭早失軍心
洛迪偕曼城隊友載歌載舞 疑揶揄雲尼斯奧斯失金球獎
拿玻里意甲挫米蘭領放 干地謙稱瞄準歐戰席
卡塔爾國腳艾菲夫二度膺亞足先生
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張瑋桓王康怡港網賽女雙反負
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【明報專訊】（請看附圖）
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