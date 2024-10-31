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體育

體壇快訊：中國籃協否認姚明辭任

【明報專訊】內地傳媒昨報道，名宿姚明上周提出辭去中國籃球協會主席，將於中國籃協本周末工作會議上正式請辭，若屬實這名44歲中國籃球傳奇將結束逾7年主席年期。不過中國籃協副主席徐濟成隨即回應消息不屬實。姚明2017年2月在中國籃協全國代表大會首次當選主席，2022年底連任至今。

港車隊遣兩將征澳門GT世盃

香港賽車隊Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing昨宣布，廠方將派出車手古農與真卡迪拿，出戰下月15至17日於東望洋街賽道舉行的第71屆澳門格蘭披治大賽車中今年度FIA GT世界盃，前者將首次代表香港車隊出賽。兩人將駕駛帶有全新車花的Mercedes-AMG GT3的77和99號戰車。

史拿抱恙退出巴黎大師賽

在網球壇男單「世一」史拿前晚因身體不適退出巴黎大師賽後，「二哥」卡路士艾卡拉斯已成為奪標大熱門，他昨在次圈以盤數2：0淘汰尼高拉斯謝利，與10號種子特薛斯柏斯晉身16強，但另外3名種子球手丹尼麥維迪夫、羅比夫及卡斯柏魯迪，同告爆冷被非種子選手踢出局。

洋基世界大賽開齋續命

賽前三連敗的紐約洋基，昨於美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽第4戰，縱首局被洛杉磯道奇的費迪費文連續4場開轟下先取兩分，但洋基憑安東尼禾比在第3局擊出滿壘全壘打，終以11：4反勝道奇，場數追至1：3，逃過遭橫掃之餘，也阻止對方日籍星將大谷翔平提早圓夢奪生涯首冠。洋基將於今早續在主場迎第5戰。

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