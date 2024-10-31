坦夏格獲多名英超領隊憐憫 英媒揭早失軍心

【明報專訊】日前慘被曼聯請食「無情雞」的前領隊坦夏格，在離任前的最後一次記者會上仍堅稱球隊近仗表現比現時聯賽排名為佳，而一眾同行亦為坦帥抱不平。惟英傳媒則「追打落水狗」，披露坦帥任教期間早已惹來麾下球員不滿，又曾以「不准進入一隊更衣室」羞辱基斯坦奴朗拿度（C朗）。
面對記者追問紅魔英超戰績不濟，9戰過後只得11分排第14名時，坦夏格當時堅稱：「我們當然要做得比現在更好，成績才會有所好轉。不過我跟球員說，聯賽榜其實不能真實反映我們現况。」待會方證實坦帥「無得留低」後，除了大部分紅魔成員，就連曼城領隊哥迪奧拿、死敵利物浦同鄉領隊史洛、阿仙奴主帥阿迪達及熱刺領隊普斯迪高路，都公開聲援「坦sir」，直言英超領隊一職絕不易為。
不過與此同時，《泰晤士報》等英媒則趁坦夏格下台後乘機再加一腳，詳細披露對方如何與麾下及球會越走越遠，包括他曾拒絕當時關係已破裂的C朗重返更衣室領取個人物品，其過分重視體能的訓練模式及用人唯親，亦令陣中球員甚有怨言。
C朗補時宴客 艾納斯沙特國王盃出局
坦帥的奧脫福之旅最終30個月後失意收場，惟離開紅魔轉戰艾納斯後多次揶揄坦帥的C朗，昨亦成為眾矢之的，在沙特國王盃16強於補時階段主射12碼卻射高，連累球隊主場0：1不敵艾塔亞文出局。