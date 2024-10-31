坦夏格獲多名英超領隊憐憫 英媒揭早失軍心

面對記者追問紅魔英超戰績不濟，9戰過後只得11分排第14名時，坦夏格當時堅稱：「我們當然要做得比現在更好，成績才會有所好轉。不過我跟球員說，聯賽榜其實不能真實反映我們現况。」待會方證實坦帥「無得留低」後，除了大部分紅魔成員，就連曼城領隊哥迪奧拿、死敵利物浦同鄉領隊史洛、阿仙奴主帥阿迪達及熱刺領隊普斯迪高路，都公開聲援「坦sir」，直言英超領隊一職絕不易為。

不過與此同時，《泰晤士報》等英媒則趁坦夏格下台後乘機再加一腳，詳細披露對方如何與麾下及球會越走越遠，包括他曾拒絕當時關係已破裂的C朗重返更衣室領取個人物品，其過分重視體能的訓練模式及用人唯親，亦令陣中球員甚有怨言。

C朗補時宴客 艾納斯沙特國王盃出局

坦帥的奧脫福之旅最終30個月後失意收場，惟離開紅魔轉戰艾納斯後多次揶揄坦帥的C朗，昨亦成為眾矢之的，在沙特國王盃16強於補時階段主射12碼卻射高，連累球隊主場0：1不敵艾塔亞文出局。