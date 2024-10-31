曼聯願付解約金 艾摩廉接掌在即 料改踢3-4-3陣式 勢壯大「葡語幫」

士砵亭昨發聲明證實曼聯有意支付艾摩廉的1000萬歐元（約8.42億港元）解約金；著名轉會記者羅曼奴等多個傳媒亦報道，艾摩廉已同意轉投曼聯，雙方待談妥合約細節，將簽約兩年半至2027年夏天。

昨領士砵亭出戰後拒談去留

士砵亭昨晨在葡萄牙聯賽盃8強，主場以3：1擊敗國民隊晉身4強，賽前一眾現場球迷都為艾摩廉送上掌聲擬作歡送，不過這名39歲少帥在賽後記者會拒絕回應傳聞，僅稱：「一切仍未落實前我不會多說，我不知道這場是否我在士砵亭的告別賽。」

雲尼斯達萊或代帥一仗後離任

據報艾摩廉將於日內飛往曼徹斯特深入談判，只待成事他便會帶同3名助教「入魔」，其年薪將比目前增3倍至約665萬鎊（約6715萬港元）。曼聯大股東拉特克里夫希望這名新魔帥可在下周一英超主場大戰車路士立即領軍；與此同時，助教名宿雲尼斯達萊首次以看守領隊身分，領軍出戰今晨英格蘭聯賽盃16強對李斯特城過後，有傳這名紅魔前射手在艾摩廉上任後便會離隊，重返曼聯僅3個多月便告終。

艾摩廉為葡萄牙前國腳，曾在2011至13年兩屆歐聯分組賽分別代表賓菲加及布拉加對過曼聯，2017年退役後，曾執教布拉加贏過一次葡萄牙聯賽盃，2020年接掌士砵亭，過去4季贏得兩次葡超等5項錦標，今季在葡超開季9戰全勝，入30球只失2球；今屆歐聯頭3輪兩勝1和保持不敗；在曼城早前落實下季將由士砵亭名宿曉高維亞拿接任足球總監後，傳過艾摩廉是哥迪奧拿若約滿離隊後的繼任主帥人選，不過他無論在球員或執教生涯均長年於葡萄牙，從未有海外球會執教經驗。

這名少帥傾向採用3-4-3的3中堅陣式，擅長前場逼搶的中場美臣蒙特及可任翼衛的安東尼馬菲奧斯，或有機會在新體系下有所發揮，而今夏加盟紅魔的烏拉圭隊防中文路爾烏加迪，也曾在士砵亭於艾摩廉麾下共事兩季；曼聯隊長般奴費南迪斯亦效力過這支葡超勁旅立下汗馬功勞，加上另一葡萄牙國腳閘衛達洛治穩佔正選，或進一步壯大紅魔的「葡語系」勢力。