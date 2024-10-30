中文名叫李小龍 全因幼時愛打架

盼東超推不同籃球文化 望東方持續進步

Henry有傳統籃球強國美國血統，卻有與已故武打巨星李小龍「撞名」的中文名，哥哥Will更叫「成龍」。對此高大的他笑着解釋道：「過去我和哥哥在一般學校讀書，班內僅有兩個外國同學，我們經常打架，自此哥哥就叫成龍我就是李小龍。」Henry希望透過東超為香港這自小長大的地方，帶來不同籃球文化兼善用其特點，「修頓室內場館雖僅有約2000座位，但球員與球迷間距離可以很近」。他稱香港籃球現有香港東方、南華、永倫、滿貫及新科全國男子籃球聯賽（NBL）冠軍香港金牛等勁旅，故期待東方今季每場東超表現都有進步。

香港籃球發展近年逐漸蓬勃，東超在中國香港籃球總會和國際籃聯（FIBA）支持下，2021年底在港成立大中華區全職球隊灣區翼龍，招攬不少香港球星，然而兩年後突然散班收場。

Henry解釋原因涉及與賽會的利益衝突，但不可忽視該隊成效，「灣區翼龍在馬尼拉首年出戰菲律賓籃協總督盃決賽時，能吸引逾5.5萬名球迷入場，當時產生很多社會討論」。