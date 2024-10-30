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體育

東超創辦人 謀亞洲籃球新局 今季首增港澳球隊 盼媒體贊助商合作助發展

【明報專訊】在亞洲職業籃球版圖中，東亞超級聯賽（EASL）正寫下新一頁，這個2017年成立的籃球聯賽，今季新增港澳球隊參賽，其中香港東方今晚在灣仔修頓室內場館出戰首仗東超主場賽事。東超創辦人之一兼行政總裁Henry Kerins賽前接受本報訪問，分享東超如何誕生及為亞洲籃球打造新格局。

文：鍾瀚霖、圖：鄧家烜

「我對亞洲體育市場發展潛力感到非常樂觀，看好未來20年將會增長得非常快」。Henry Kerins有個特別的中文名「李小龍」（見另稿），更是在香港長大的籃球愛好者，他回想高中代表籃球校隊曾在學界兩年不敗，也對籃球產生深厚感情，「籃球是極具城市特色的運動，相較足球，受眾年齡可以更年輕」。曾在美國著名投資銀行任職的他，在2017年與拍檔Matt Beyer一同創立東超（前身為亞洲聯賽），今季共有10支亞洲不同地方球隊參賽，包括首次邀請香港東方與澳門黑熊。

看好亞洲籃球發展

東超去年收視增300%

回顧當年創立東超，一切從一場在澳門舉行的7日邀請賽開始，Henry坦言當時資金短缺、運營經驗不足，也沒有團隊，「邀請來自中國男子籃球職業聯賽（CBA）、韓國、日本及中華台北8支球隊參賽，經過分組賽及決賽後覺得非常成功，便說服國際籃聯（FIBA）和我們合作」。經過多年發展，東超現已發展比賽有主、客制，Henry稱東超收視率較去年增300%，社交網互動率更大幅增長1000%，「愈來愈多亞洲球迷開始關注亞洲籃球，不再只看NBA或本土聯賽」。

Henry談及運營模式，也會另闢蹊徑，「我們特別關注《英雄聯盟》（LoL）的電競職業聯賽，他們的目標觀眾群與我們一致，同樣介乎18至32歲的成年人」。他認為東超要成功，離不開媒體和贊助商合作，「我們同時是媒體公司，會做市場推廣和內容製作，其次是贊助商與品牌合作，都是聯賽發展的關鍵」。他補充東超現已建立超過45人的跨國團隊，在東京、台北、首爾、上海、馬尼拉以至在香港等地設立辦公室，「我們希望成為連繫亞洲籃球的平台，就像現時韓國流行文化的影響力」。

未來規模盼擴至16隊

對於東超未來方向，Henry透露目標擴充至16隊，「我們正跟多個亞洲聯賽賽會洽談，預計今夏前可宣布新的合作伙伴，我們亦願意讓CBA球隊重返東超，只是他們的賽程非常緊迫」。他最後談及日本體育的崛起，「日本不僅在籃球，在棒球及足球等項目也建立完善培訓系統，洛杉磯道奇的棒球巨星大谷翔平就是來自草根系統」。

東方修頓主場首戰再鬥廣島

去年東南亞職業籃球聯賽（ABL）冠軍香港東方，今晚7時40分在修頓室內場館出戰首場東超主場，在A組迎戰日本B聯賽冠軍廣島蜻蜓。兩隊本月中曾在日本交手，東方作客負67：78。

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