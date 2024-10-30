體壇快訊：黃澤林首爾挑戰賽過首關

【明報專訊】20歲港隊一哥黃澤林昨於ATP首爾挑戰賽男單首圈，以盤數2：1淘汰35歲國家隊老將柏衍，晉級16強後將遇泰國籍球手薩姆里吉。屬ATP世巡賽千分級的巴黎大師賽方面，國家隊一哥張之臻以直落兩盤不敵阿根廷籍好手伊捷維尼，在首圈止步。
道奇再取洋基叫糊
洛杉磯道奇昨於美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽第3戰，於首局率先由費迪費文打出全壘打，與已上壘的日籍球星大谷翔平合取兩分，加上3及6局上各添1分，終以4：2擊敗於9局下才追回兩分的紐約洋基，在7場4勝的系列賽中領先場數3：0，今早將在洋基續主場的第4戰，力爭橫掃對方，取下隊史第8冠。
巴神返意甲投熱拿亞
34歲意大利前國腳「巴神」巴洛迪利昨宣布以自由身加盟熱拿亞，相隔逾3年再戰意甲，合約至明年夏天，與現任該隊主教練的昔日國家隊前線拍檔基拿甸奴再續前緣。此外，暫列意甲次席的國際米蘭將於明晨的周中快車作客安玻里，季席的祖雲達斯則會迎戰帕爾馬。
辛軍海灣者搶季後賽先機
美職昨續演季後賽16強，上屆東岸亞軍的FC辛辛那提在主場以1：0小勝完場前踢少一人的紐約城，在3場2勝制的系列賽先拔頭籌。同日西雅圖海灣者於主場與66分鐘已踢少一人的侯斯頓戴拿模，在法定時間互交白卷，終憑互射12碼贏5：4，場數領先1：0。