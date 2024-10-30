大坂直美抵港與學童交流 認當人母心態轉變

大坂直美原定參加香港網球公開賽，但因背傷困擾而退賽。不過她仍如期來港，出席各項活動與香港球迷見面，昨抵埗後隨即到銅鑼灣運動場與中國香港網球總會約30多名「港青訓練計劃」U12至U18的學員交流。

王康怡港網首圈止步 今轉戰女雙

大坂直美活動後受訪，稱今次雖未能在港獻技，期望有朝一日可再於這裏比賽，「我在香港感受到很多愛，人們對我很好，我也喜歡這裏的天氣」。27歲已成為4座大滿貫得主，大坂直美稱自我要求仍高，「過去一年不能事事如預期，成績未算最好，但打過幾場很好的比賽。下季當然希望勝出錦標，這常都是我的目標」。大坂直美去年7月生下女兒Shai，她稱為人母後心態改變不少，「過去我視網球為人生全部，但現時我知道有很多東西同樣重要，女兒給我很大力量」。她笑言將來也想讓女兒試打網球，「我想她看到我打網球時，會否感好奇和是否想打網球」。

至於港網賽女單首圈昨續演，22歲港將王康怡（Cody）以直落兩盤3：6負8號種子的西班牙籍球手畢絲卡而止步；頭號種子的20歲俄籍新星舒娜達同以兩盤6：3淘汰岡村恭香。Cody今日將伙拍張瑋桓轉戰女雙16強，面對法日組合謝茜嘉邦婕／日比野菜緒。