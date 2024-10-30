外媒揭曼聯新帥鎖定艾摩廉 領士砵亭4季兩奪葡超 傳達口頭協議簽約3年

坦夏格自2022年夏天任曼聯領隊，雖打破球會6年錦標荒，贏得2023年英格蘭聯賽盃及今年英格蘭足總盃，然而上季英超只排第8，今季聯賽開季9戰只得11分排14名。這名54歲荷蘭籍教頭執教紅魔逾兩年，領軍128場70勝23和35負，勝率54.69%，在英超85場輸27場，為「後費格遜時代」6名主帥中敗仗最多，然而任內已花6.6億歐元（約55.5億港元）增兵，包括9500萬歐元簽入舊部安東尼馬菲奧斯，惟成績不升反跌。

據報曼聯以1350萬鎊（約1.36億港元）與今夏才續約的坦夏格解約後，已接洽士砵亭主帥艾摩廉，準備支付1000萬歐元（約8400萬港元）解約金及開出3年合約，並稱這名39歲葡籍少帥已口頭同意接手。艾摩廉傳過是哥迪奧拿若約滿離曼城後的接班人，且執教士砵亭4季奪得兩次葡超等5項錦標，今季聯賽9戰全勝。紅魔其餘新帥人選，據報還有巴塞隆拿名宿兼前帥沙維及曾執教車路士的樸達。

雲佬首領軍 英聯盃16強迎李城

曼聯明晨英聯盃16強主場對李斯特城，是名宿助教「雲佬」雲尼斯達萊首以看守領隊身分領軍；坦夏格亦被發現已乘私人飛機離曼徹斯特。隊長般奴費南迪斯等紅魔戰將賽前都在社交網發文感謝坦夏格，但舊將迪基亞則在社交網發手勢符號，擬暗諷坦帥被解僱。除曼聯外，明晨另有多場英聯盃16強上演，包括熱刺主場大戰曼城、衛冕的利物浦訪白禮頓、阿仙奴征戰英冠的普雷斯頓、紐卡素迎戰車路士，以及阿士東維拉主場鬥水晶宮。