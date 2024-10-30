洛迪壓雲尼斯奧斯首奪金球獎 西班牙第3人掄元 皇馬眾將落選拉隊杯葛斥不被尊重

28歲的洛迪卡斯簡迪過去一季隨曼城在英超取得四連霸之餘，更協助西班牙隊在今夏歐洲國家盃問鼎冠軍。結果他力壓群雄首次贏得金球獎最佳男球員殊榮，成為曼城隊史第一人，亦是歷來第3位西班牙球員獲金球獎，此前分別是在1957及1959年兩奪獎的迪史堤芬奴，以及1960年的路易斯蘇亞雷斯。洛迪在獲獎後表示：「勝利的不止是我，而是西班牙足球，很多過去的前輩像恩尼斯達、沙維、卡斯拿斯及布斯基斯等，都值得拿下這獎項。我只是一個普通人擁抱着價值及不斷學習的心，我能來到這巔峰，有賴沿途所有幫助過我的人！」

雲尼斯奧斯諷不公 皇馬仍成大贏家

至於另一大熱門的巴西國腳翼鋒雲尼斯奧斯最終屈居次席，與獎項緣慳一面亦惹爭議。皆因這名24歲鋒將上季協助皇家馬德里贏下歐聯、西甲及西超盃取「三冠王」，且各賽事攻入全隊最高的24球；其隊友比寧咸及卡華積則分列第3及4位（見表）。據報事前獲悉旗下球員落選的皇馬，不但帶頭讓全隊職球員杯葛頒獎禮，球會發言人更向法新社表示：「很明顯金球獎不尊重皇馬。皇馬也不會去不被尊重的地方。如果雲尼斯奧斯不是得獎者，那麼以該標準卡華積應是獲勝者。」而雲尼斯奧斯的發言人向路透社聲稱，認為對方的反種族歧視立場影響了他的得獎機會，「因足球世界仍未準備好讓球員對抗制度」。他本人亦在社交網意有所指：「如果可以我會做多10倍，因他們未準備好！」

邦瑪蒂獲女金球 耶馬最佳年輕球員

不過，皇馬最終在頒獎禮卻是大贏家，不但獲選年度最佳男子隊，安察洛堤亦獲膺新設的最佳男足教練獎，而陣中法國國腳球星基利安麥巴比，亦與拜仁慕尼黑的英格蘭隊射手哈利卡尼，共同奪得年度最佳前鋒獎項（梅拿獎）。

其他主要獎項方面，效力巴察隆拿女足的西班牙國腳艾坦娜邦瑪蒂獲選年度最佳女足球員，亦是連續4屆由巴塞球員奪得此獎。而今夏助西班牙男足在歐國盃封王的17歲巴塞隆拿翼鋒拉明耶馬，以大熱姿態獲膺最佳年輕（21歲以下）球員（高帕獎），亦是史上首名未滿18歲獲此獎項的球員。