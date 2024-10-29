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體育

東方聯乘榕江村超 推動貴州校園足球

【明報專訊】香港東方體育會昨與順德東方及貴州榕江村超舉行簽約儀式，將會融合三方資源推行足球及校園發展計劃。東方體育會副主席游永強另透露在馬鞍山白石興建訓練基地的進展「只欠東風」，待政府正式批覆後會着手施工，盼趕及來年第3季啟用。

近年於港超培養年輕球員的東方，在此項目提供教練及技術支援，並交由順德東方提供場地和執行，協助貴州榕江校園足球及村超聯賽發展。游永強表示此計劃推動三地資源融合，其中香港東方扮演重要角色，「村超能提升足球關注度，校園足球也是村超的發展要點之一；但如何把推動足球的概念，轉化成實質足球內容和長遠發展，需要香港東方的經驗和資源」。

香港東方今年2月與順德足協達成合作協議，以「順德東方」名義出戰國內第4級別的中冠聯賽。游永強認為順德東方可提供比賽平台，讓參與培訓的貴州學生實踐。順德足協常務副會長梁振南則提到，曾就香港球員戶籍問題與中國及廣東省足協溝通，待整理後期望讓港將出戰，長遠希望循序逐步打上中乙。

東方訓練基地盼明年第3季啟用

游永強另被問到白石訓練基地進展，指經過與發展局等政府部門反覆文件來往，現已走到最後一步，「萬事俱備，只欠東風」。他希望11月前收到所有正式文件，然後展開工程，料施工期需時6至9個月，目標明年第3季啟用。

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