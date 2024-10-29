張瑋桓主場一輪遊 連續兩屆不敵韓天遇 前世一夏納首圈止步

兩人賽前曾在上屆同項賽事的女單首圈交手，當時韓天遇以直落兩盤7：5殺退Eudice。世界排名第409位的張瑋桓，在今屆首盤被對手破兩次發球局下，以3：6先輸一盤。次盤Eudice率先被破發下終以4：6落敗。值得一提的是，世界第210位的韓天遇是役錄得7記發球直接得分（Ace），包括最後一球致勝賽點。

對於連續兩屆首圈迎戰同一對手，張瑋桓賽後承認為未能取勝而感沮喪，又認為韓天遇此仗打得較主動，「很多時候令我有點措手不及，我亦曾告訴自己必須打得更有侵略性，可惜我在這仗出現很多失誤」。除了女單，Eudice亦將與另一名港將王康怡（Cody）參與女雙，她認為二人需在戰術上找回平衡，「彼此默契不錯，但有時戰術上做得不好，如果能準備好額外的計劃才能獲勝」。

韓天遇視港第二家 自爆有小籠包紋身

作為移民澳洲港人後裔的韓天遇，其91歲的外祖母也有入場觀看此戰，韓天遇賽後先以英文受訪時坦認感到很特別，「我每年至少兩次過來香港探望婆婆，已將香港視為『第二個家』。除了自己，整個家庭包括兩個姊姊均在香港出生」。其後轉以廣東話表達的韓天遇亦笑言：「最喜歡叉燒飯、流沙包、薑蓉撈飯、皮蛋瘦肉粥、雞尾包等，手臂也有小籠包的紋身（圖二），我想在香港居住一年，真是很喜歡這裏任何事啊！」

夏納認不滿表現感身體疲累

兩國手首圈過關 王欣瑜意外下馬

至於33歲羅馬尼亞籍前女單「世一」夏納，則在首圈以直落兩盤3：6遭6號種子的國家隊球手袁悅淘汰，提早下馬。夏納賽後也盛讚袁悅發揮不錯及能在關鍵時刻得分，「對自己這場表現並不滿意，感到身體很累，但因我過去長時間休息，相信這是正常的」。當被問及未來計劃，她認為取決於會否擁有外卡資格，休賽期間必須給予自己足夠耐心。

其餘賽事方面，國家隊球手王曦雨在女單首圈以直落兩盤擊敗美籍日裔球手井上真尋。而4號種子的另一國手王欣瑜則意外地以盤數1：2反負法國籍球手謝茜嘉邦婕下馬。