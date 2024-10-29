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2024年10月29日星期二
阿仙奴屋漏偏逢連夜雨 遭紅軍逼和2：2再現爭議判決 防線添兩傷兵
不敵韋斯咸近8戰僅1勝 曼聯官宣解僱坦夏格
國米遭祖雲逼和4：4 落後榜首4分
獲熱火立銅像 韋迪自嘲樣貌差異大
辛斯首奪F1墨西哥站冠軍 韋少兩被罰僅列第6
足壇快遞：港足U17亞盃外挫敘利亞得第3
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張瑋桓主場一輪遊 連續兩屆不敵韓天遇 前世一夏納首圈止步
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體壇快訊：張本兄妹蒙賽屈居亞軍
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【明報專訊】（請看附圖）
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