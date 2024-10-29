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體育

足壇快遞：港足U17亞盃外挫敘利亞得第3

【明報專訊】中國香港17歲以下足球代表隊昨在約旦舉行的U17亞洲盃外圍賽A組鬥敘利亞隊。港足U17此戰雖在64分鐘先失守，但憑許肇中和秦宇灝的入球以2：1反勝，近兩仗連挫西亞的約旦和敘利亞隊。港足4戰均取入球下雖未能出線，但以2勝2負取小組第3完成。

安永佳建功助深圳打和申花

中超前晚上演尾二輪賽事。深陷降班漩渦的深圳新鵬城在港足射手安永佳78分鐘後備建功下，最終作客被另一港將陳晉一坐鎮的上海申花逼和2：2，深圳賽後續排尾二。申花失分後，將榜首位置讓予同市勁敵上海海港，落後1分失去爭冠主導權。

馬體會遭破聯賽不敗身

守將荷西基文尼斯昨開賽4分鐘擺烏龍，令馬德里體育會在西甲作客以0：1不敵貝迪斯及取得今季聯賽首敗，連同歐聯近6仗更只獲1勝。馬體會賽後11戰得20分，被維拉利爾以1分反壓跌落第4，貝迪斯則與作客2：0擊敗皇家蘇斯達的奧沙辛拿同得18分隨後。

拜仁大勝波琴壓萊比錫居首

上周中歐聯慘負巴塞隆拿的拜仁慕尼黑，前晚在德甲作客藉哈利卡尼及穆斯亞拿等5將各建一功，作客以5：0大勝榜末波琴，賽後8戰得20分，藉較佳得失球差力壓同分的RB萊比錫重上榜首。法蘭克福於14分鐘有馬里奧葛斯開齋，但在77分鐘少踢一人下，終與柏林聯打和1：1，賽後分別得14和15分。

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