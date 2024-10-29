明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

獲熱火立銅像 韋迪自嘲樣貌差異大

【明報專訊】籃球名人堂成員的NBA名宿「閃電俠」韋迪，日前獲母會邁阿密熱火在主場館卡西亞中心外豎立銅像，惟該銅像樣貌與本人差異甚大，連韋迪亦在揭幕儀式上嘲「這位是誰？」

2003年於熱火出道的韋迪，雖然球員生涯後期曾短暫離隊效力過芝加哥公牛及克里夫蘭騎士，但於2018／19年球季回巢完成退役前最後一季，前後共為熱火征戰14年，其間協助球隊在2006、2012及2013年共奪3座NBA總冠軍。2020年已獲熱火榮休戰衣的韋迪，前日再獲會方在主場外豎立銅像致意，而該銅像的動作緣自2009年3月9日、韋迪為熱火迎戰公牛時於加時射入致勝球後，於記分台上宣告「This is my house」（這是我地頭）的一刻。

不過，該銅像成品樣貌與韋迪差異甚大，他在揭幕儀式也不禁對此笑言：「這是難以置信的，但這位是誰？（Who is that guy?）」

籃網崔永熙常規賽初登場

中國歷來第7人戰NBA

至於昨日的NBA常規賽，布魯克林籃網在主場以115：102擊敗密爾沃基公鹿，其中國家隊後衛崔永熙（圖）以後備身分首度為籃網在正式賽事披甲，上陣約兩分鐘攻入1分，令他成為NBA史上第7名中國球員。另外，金州勇士同日於主場以104：112不敵洛杉磯快艇吞下今季首敗，是役攻入18分的勇士球星「咖喱仔」史堤芬居里於第4節初段因左足踝受傷退下火線，料至少休戰一周。

上 / 下一篇新聞