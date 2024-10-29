獲熱火立銅像 韋迪自嘲樣貌差異大

2003年於熱火出道的韋迪，雖然球員生涯後期曾短暫離隊效力過芝加哥公牛及克里夫蘭騎士，但於2018／19年球季回巢完成退役前最後一季，前後共為熱火征戰14年，其間協助球隊在2006、2012及2013年共奪3座NBA總冠軍。2020年已獲熱火榮休戰衣的韋迪，前日再獲會方在主場外豎立銅像致意，而該銅像的動作緣自2009年3月9日、韋迪為熱火迎戰公牛時於加時射入致勝球後，於記分台上宣告「This is my house」（這是我地頭）的一刻。

不過，該銅像成品樣貌與韋迪差異甚大，他在揭幕儀式也不禁對此笑言：「這是難以置信的，但這位是誰？（Who is that guy?）」

籃網崔永熙常規賽初登場

中國歷來第7人戰NBA

至於昨日的NBA常規賽，布魯克林籃網在主場以115：102擊敗密爾沃基公鹿，其中國家隊後衛崔永熙（圖）以後備身分首度為籃網在正式賽事披甲，上陣約兩分鐘攻入1分，令他成為NBA史上第7名中國球員。另外，金州勇士同日於主場以104：112不敵洛杉磯快艇吞下今季首敗，是役攻入18分的勇士球星「咖喱仔」史堤芬居里於第4節初段因左足踝受傷退下火線，料至少休戰一周。