不敵韋斯咸近8戰僅1勝 曼聯官宣解僱坦夏格

雲佬任看守領隊

坦夏格2022年4月落實出任曼聯領隊，上兩季贏得英格蘭聯賽盃及足總盃各一次。曼聯在聲明感謝對方任內貢獻，並祝願對方一切順利。

比賽方面，曼聯是役上半場形勢佔優卻做「大嘥鬼」，阿歷真度加拿祖、海倫及般奴費南迪斯初段先後錯失良機。32分鐘，右閘達洛治後上挑過門將法比安斯基後，但面對空門射高。「紅魔」久攻不下，下半場74分鐘被變陣的「鎚仔幫」由森馬維里門前撞射打破僵局。曼聯6分鐘後雖由卡斯米路近頂扳平，然而補時兩分鐘主隊前鋒丹尼艾格斯與紅魔中堅馬菲斯迪歷特禁區內相撞後倒地，視像裁判（VAR）建議及球證審視後改罰12碼，查洛保雲主射中鵠，終絕殺2：1。

曼聯賽後9戰僅11分跌至英超14位，各賽事近8仗1勝5和2負，緊接於周四凌晨英格蘭聯賽盃16強主場對李斯特城。在下台前夕，坦夏格賽後仍稱球隊表現比對手好，「足球比賽有時並非表現較好一隊獲勝，這仗就是例子。我們有球或無球情况都踢得很好，但沒足夠入球，而且球證判決非常差，今季我們已第3次受到不公平判罰」。

另邊廂，水晶宮主場以1：0擊敗有隊長孫興慜缺陣的熱刺，今季聯賽終告「開齋」；熱刺9戰13分跌至第8。