阿仙奴屋漏偏逢連夜雨 遭紅軍逼和2：2再現爭議判決 防線添兩傷兵

阿仙奴上輪英超被般尼茅夫打破今季不敗身，此役續因後防傷停嚴重，需將中場湯馬士柏迪拉後串演右閘，原司職該位置的賓韋特則移入中路防守。9分鐘，復出的阿仙奴翼鋒布卡約沙卡右路窄位抽入，取得個人第50個聯賽入球。18分鐘，「紅軍」中堅華基爾雲迪積克藉角球攻勢頂入扳平。43分鐘，阿仙奴中場米基爾馬連奴接應罰球頭槌建功以2：1領前上半場。

隊友被罰致捷西斯詐糊 前球證：五五波

利物浦失分讓出榜首

阿仙奴中堅加比爾馬加希斯及左閘祖利安添巴其後分別於54和76分鐘傷出。81分鐘，紅軍鋒將穆罕默德沙拿獲達雲紐尼斯助攻，射入個人第163個英超入球，看齊名宿科拿並列隊史第8位。

比賽至90分鐘出現爭議一幕，當時攻方阿仙奴的後衛積及基奧柯禁區頂衝前頂球，撞上紅軍中場蘇保斯拉爾，球證安東尼泰萊未有即時判罰，卻在皮球進入禁區後的另一次爭頂完畢後才吹罰，令隨後射入的阿仙奴鋒將加比爾捷西斯「食詐糊」。英超前球證甸恩賽後認為，基奧柯只是輕微犯規，球證判罰屬「五五波」。阿仙奴領隊阿迪達賽後亦稱不知道麾下何以被指犯規。

阿迪達又總結道：「阿仙奴上半場控制戰局，應可取得更多入球，卻到頭來失了兩球。事實是己隊下半場表現失色，也解釋了為何不能勝出，而且勇氣不足，那是令我更失望和沮喪的原因。」紅軍新帥史諾除了為此役能取1分而高興外，也稱讚沙拿是「在大賽中總有能力製造不同的其中一個頂級球員」。

車路士挫紐卡素 功臣彭馬獲媲美蘇拿

另外，車路士藉尼高拉斯積遜及高爾彭馬先後於18和47分鐘建功，主場2：1擊退一度在32分鐘扳平的紐卡素。彭馬賽後獲稱讚媲美「藍戰士」名宿蘇拿，但他回應道：「我知道蘇拿是國際足協的其中一個標誌人物，所以他一定很出色。」車路士賽後以17分升上第5，落後同得18分的阿仙奴和「四哥」阿士東維拉1分。