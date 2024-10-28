曼城連續3場食魚生粥 夏蘭特破入球荒射垮修咸頓

夏蘭特甫開賽5分鐘近射得手，結束之前3場英超「食白果」的頹勢，也為曼城鎖定勝局，主帥哥迪奧拿稱需從修咸頓學習，「着眼點不應只在對手的堅壁清野，而是他們的球員與門將的相互用球和走位」。「聖人」賽後續得1分跌落榜末，因賽前包尾的狼隊作客被白禮頓前鋒韋碧克及艾雲費格遜，分別在45和85分鐘建功而落後，卻藉後衛艾洛利及鋒將馬菲奧斯根夏，先後於88和補時3分鐘破門扳平2：2完場，險拾1分後得兩分。

39歲楊格末段助攻 愛華頓拾1分

葉士域治作客於開賽31分鐘後領前兩球，賓福特其後在44分鐘破蛋，葉軍右閘哈利奇勒兩分鐘後擺烏龍，他於下半場49分鐘因「犯天條」使葉軍輸12碼，更在69分鐘「兩黃變一紅」被逐。葉軍在86分鐘追和3：3，至補時6分鐘被絕殺終負3：4，賽後續得4分仍未開齋。另愛華頓主場末段憑39歲後衛艾舒利楊格助攻鋒將比圖比東卡逼和富咸1：1，連續5場英超不敗下得9分；阿士東維拉補時6分鐘失守，主場被般尼茅夫逼和1：1，賽後得18分及不敗增至11場。