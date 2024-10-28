巴塞大破皇馬拋離6分 終止對賽四連敗 羅拔仔起孖完勝麥巴比

兩軍甫開賽便鬥攻，皇馬在12分鐘取得首個入球良機，法國隊球星基利安麥巴比藉巴塞中堅古巴斯解圍失誤，加上對手門將恩拿基彭拿棄關，笠射空門但僅高出。1分鐘後巴塞亦有18歲新星耶馬單刀，但攻門欠角度被皇馬門將盧連沒收。戰至22分鐘，近期狀態火熱的皇馬翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞於左路扭過兩名敵衛入禁區，但他近門射斜失機；連同皇馬多次具威脅攻門俱因越位在先無功而還，包括麥巴比於30分鐘右路窄角度笠入，被視像裁判（VAR）推翻「食詐糊」，雙方半場互交白卷。

費歷克：努力防守致勝關鍵

皇馬換邊後初段反被巴塞在54分鐘由射手羅拔利雲度夫斯基突破越位單刀射入開紀錄。兩分鐘後，「羅拔仔」再接應後衛阿歷斯巴迪的左路傳中頂入梅開二度，助巴塞領先兩球。64分鐘，麥巴比再有黃金機會，他中路殺入禁區接應雲尼斯奧斯的左路妙傳單刀，但被彭拿化險為夷。隨後利雲度夫斯基短時間內再有兩次良機，但先於禁區內半空門射中柱，後於右路近門射高。

末段皇馬尋求破蛋不成，更於77分鐘被巴塞由耶馬右路窄角度以右腳勁射網頂入網，以及拉芬夏在84分鐘藉反擊笠射撕破盧連的十指關，最終巴塞作客以4球大勝，結束正式賽事交手四連敗頹勢，在西甲11輪後得30分，拉開次席的對方6分。對於接連在歐聯及西甲大勝拜仁慕尼黑及皇馬，巴塞主帥費歷克盛讚麾下執行到賽前部署的壓迫防守，「努力防守是這仗關鍵，我們就壓迫防守做了很多演練，因面對有眾多出色球員的皇馬，絕不能予空間對方組織」。

麥巴比8越位 安帥：他可做得更好

至於皇馬教頭安察洛堤賽後雖為大敗感失望，但認為是役雙方勢均力敵，分野在於把握力，「不過賽季仍漫長，己隊必須從中學習並及時反彈」。他又談及麥巴比是役多達8次越位的情况，「這是對手防守策略上的成功，我們會為此檢討，當然他可以做得更好」。