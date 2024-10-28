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體育

退役港將出席網球慈善領袖賽 張小倫下月底戰港劍賽

【明報專訊】WTA 250保誠香港網球公開賽昨在正式開打前，邀請已退役的3名港將陳浩源、張小倫及陳詠悠出席慈善領袖賽，其中張小倫透露在疫情時接觸網球，球類運動能與劍擊一樣有助提升反應。另香港現任女單「一姐」張瑋桓（Eudice）今午頭場於女單首圈迎澳洲籍港人後代球手韓天遇。

奪得巴黎殘奧羽毛球WH2級男單銀牌的陳浩源、已退役的港隊男子花劍「大師兄」張小倫及港隊前網球女將陳詠悠等昨任慈善賽嘉賓，分6組進行類似「投杯球」遊戲，迎接香港網球公開賽揭幕。39歲的張小倫稱在疫情期間被迫留在體院練習，前港將張寧教懂他打網球。他雖因出席慈善賽而缺席同於昨日舉行的會長盃劍擊錦標賽，但他表示已報名參加下月底上演的香港公開劍擊錦標賽，「我的心態就是盡量享受，但仍能推動年輕劍手並給予他們壓力」。剛宣布掛拍的陳浩源亦坦言這是首次接觸網球，自己也想接觸輪椅網球，「推輪椅的方式和羽毛球是兩套武功，完全不一樣」。他又笑稱：「輪椅網球獎金特別豐富，所以想體驗這是個怎樣的項目。」

張瑋桓港網首圈碰韓天遇

至於獲外卡參戰的張瑋桓，首圈將迎戰排名第217位的韓天遇；33歲羅馬尼亞籍前「世一」夏納則同在首圈碰6號種子的國家隊球手袁悅。另國家隊的鄭欽文昨在東京上演的日本泛太平洋公開賽女單決賽，以7：6（7：5）、6：3挫美籍球手基蓮封后。

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