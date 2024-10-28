張家朗奧運後首擊 會長盃劍賽登頂 男花決賽刺走吳諾弘 吳佳蔚女花挫關渝澄封后

張家朗早前在康文署公開劍擊錦標賽高掛免戰牌，但他在今屆會長盃復出，先後於分組賽6戰、32強及16強過關，8強再以15：8擊退梁千雨，並與蔡俊彥合演上屆4強翻版，當時蔡俊彥以15：11勝出兼最終奪標，惟今次卻以12：15不敵張家朗無緣決賽。張家朗的決賽對手是吳諾弘，後者在另一場準決賽，因早前在康文署公開劍擊錦標賽摘冠的崔浩然受傷中途退賽而自動晉級。張家朗終以15：10力挫吳諾弘奪冠。

張：狀態正復 讚後輩梁千雨成熟

經過巴黎奧運曾作短暫休息後即奪冠的張家朗，賽後表示狀態開始回來，有寓賽於操的感覺。對於相隔約1年後再出戰本地賽，張家朗笑稱：「很多事情都不同，例如報名和檢查器材不像以前在同一個地方進行，但感到高興今屆多了參賽者，競爭性也會提高。」張家朗又讚揚在8強遇上的後輩梁千雨，「他現時基本技巧都變得紮實，心理也成熟，有一股拼搏的心」。

吳佳蔚稱表現不穩如坐過山車

賽前本地排名第10的吳佳蔚則在女花決賽以15：8挫關渝澄奪得冠軍；而為港隊出戰巴黎奧運女花個人賽的陳諾思，於8強以10：15不敵梁雅蕾無緣衛冕。現已成為港隊全職運動員的吳佳蔚賽後透露自己是來自內地福建省，又形容自己表現較不穩，「並非每次都能進入前8或4名，好像過山車一樣，打得比較起伏」。