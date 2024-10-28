南華隔47年返加山迎敵氣氛佳 主委盼續凝聚球迷 升超還看商業贊助高層意向

連同前身「華人足球隊」共有116年歷史的南華會，上次在加山主場出戰聯賽為1977年10月甲組聯賽迎戰港會，另1981年8月曾跟墨西哥球隊瓜達拉哈拉踢表演賽，此後未舉行正式賽事。球場在賽馬會慈善信託基金撥款逾1.7億元下，於2021年完成翻修並命名為「南華體育會賽馬會綜合運動場」，草皮以第4代仿真草取代天然草，觀眾席座位可容納1000人。

名將聚首 丘建威冀球迷打動高層

曾41次奪得香港頂級聯賽錦標的南華，在2016／17年球季後退出港超「自降」甲組至今。即使離開職業賽場7年，南華每逢周日出戰還是不乏球迷追隨，此戰便吸引約400名球迷入場。南華會昨賽前特別向入場觀眾派發紀念手扇及襟章，並即場有球衣發售。

多名昔日「少林寺」戰將昨藉機聚首，包括余國森、丘建威、山度士、宋連勇和高尼路等。現時有份助南華青訓工作的丘建威不禁回首，認為這次回師主場有助球隊發展，「早上在山下吃茶餐廳，見到兩夫婦穿南華球衣；以前比賽日周街都會見到成班人穿紅衫上山，這次有點感覺回來。希望體育會高層看見球迷熱情也有所打動」。

主帥顧錦輝為後輩擁主場感光榮

「少林寺」昨仗憑法籍射手禾達梅開二度，加上何誠淵和郭霆謙的入球，以4：1大勝今季同從港超自降的晉峰，開季4勝1和不敗。南華下場甲組主場將在下月24日，對手為凱景。現擔任南華主教練的名宿顧錦輝賽後亦甚為感觸，「自己都沒在這裏踢過正式比賽。能代表南華在主場踢比賽，其他甲組隊都沒有主場，我替現在效力南華的後輩感到光榮」。

南華足球管理委員會主委盧健生表示，上季球隊晉身初級組足總盃決賽球迷反應良好，因此季前向足總磋商檔期後，上半季暫安排兩場主場賽事在加山場上演，認為昨仗氣氛較日常的甲組賽事佳。而問到球隊重返港超的意願，他說：「當下先要踢好自己的比賽，加強球迷凝聚力。愈多球迷支持，才有商業贊助的可能性；有商業贊助，球隊和球圈才會發展更好。（升超）這需要主席和其他因素決定。」