明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

南華隔47年返加山迎敵氣氛佳 主委盼續凝聚球迷 升超還看商業贊助高層意向

【明報專訊】香港老牌球會南華昨在位於銅鑼灣加路連山道的會址舉行港甲聯賽，相隔47年後再於「加山場」主場出戰正式賽事，吸引數百「擁南躉」入場。南華足球部主委盧健生認為場內氣氛理想，盼日後續凝聚球迷，重返港超則視乎商業贊助及高層決定。

連同前身「華人足球隊」共有116年歷史的南華會，上次在加山主場出戰聯賽為1977年10月甲組聯賽迎戰港會，另1981年8月曾跟墨西哥球隊瓜達拉哈拉踢表演賽，此後未舉行正式賽事。球場在賽馬會慈善信託基金撥款逾1.7億元下，於2021年完成翻修並命名為「南華體育會賽馬會綜合運動場」，草皮以第4代仿真草取代天然草，觀眾席座位可容納1000人。

名將聚首 丘建威冀球迷打動高層

曾41次奪得香港頂級聯賽錦標的南華，在2016／17年球季後退出港超「自降」甲組至今。即使離開職業賽場7年，南華每逢周日出戰還是不乏球迷追隨，此戰便吸引約400名球迷入場。南華會昨賽前特別向入場觀眾派發紀念手扇及襟章，並即場有球衣發售。

多名昔日「少林寺」戰將昨藉機聚首，包括余國森、丘建威、山度士、宋連勇和高尼路等。現時有份助南華青訓工作的丘建威不禁回首，認為這次回師主場有助球隊發展，「早上在山下吃茶餐廳，見到兩夫婦穿南華球衣；以前比賽日周街都會見到成班人穿紅衫上山，這次有點感覺回來。希望體育會高層看見球迷熱情也有所打動」。

主帥顧錦輝為後輩擁主場感光榮

「少林寺」昨仗憑法籍射手禾達梅開二度，加上何誠淵和郭霆謙的入球，以4：1大勝今季同從港超自降的晉峰，開季4勝1和不敗。南華下場甲組主場將在下月24日，對手為凱景。現擔任南華主教練的名宿顧錦輝賽後亦甚為感觸，「自己都沒在這裏踢過正式比賽。能代表南華在主場踢比賽，其他甲組隊都沒有主場，我替現在效力南華的後輩感到光榮」。

南華足球管理委員會主委盧健生表示，上季球隊晉身初級組足總盃決賽球迷反應良好，因此季前向足總磋商檔期後，上半季暫安排兩場主場賽事在加山場上演，認為昨仗氣氛較日常的甲組賽事佳。而問到球隊重返港超的意願，他說：「當下先要踢好自己的比賽，加強球迷凝聚力。愈多球迷支持，才有商業贊助的可能性；有商業贊助，球隊和球圈才會發展更好。（升超）這需要主席和其他因素決定。」

上 / 下一篇新聞