傑志高級銀牌闖4強 3外援建功 3：1淘汰大埔兼復仇

傑志與大埔一周前的港超在大埔運動場交手，最終「藍鳥」負0：1，昨仗正選改以門將王振鵬把關及前鋒迪美路夫掛帥；大埔收起兩名主力陳肇鈞及伊高沙托尼，並起用新晉港腳尼高拉斯。

鬥理文北區今勝方爭入決賽

傑志初段搶攻，並在30分鐘先開紀錄，韓籍守將裵栽釪把握對手解圍不遠，離門30碼割草式遠射破網；38分鐘藍鳥再下一城，明加索夫在中場逼搶取得皮球後，妙傳予此前撞爆頭的迪美路夫單刀，再推過謝家榮射入空門，半場領先2：0。

大埔下半場換入陳肇鈞、伊高及馬卡雷拿加強攻力，52分鐘便在角球混戰中由隊長加比爾近射追回一球。10分鐘後更有馬卡雷拿近門補射將皮球送入網窩，但被判越位「詐糊」，扳平不成，反被傑志在64分鐘由翼鋒明加索夫右路射遠柱擴大比數，終助球隊贏3：1。藍鳥晉身4強後，對手將是今午3時在大埔運動場由理文對均業北區的勝方。

大埔主教練李志堅賽後解釋，正選變動因球員有疲態及賽程頻密而需要輪換，同時稱可藉此嘗試新踢法，並滿意球員在落後兩球下尾段仍未有放棄。傑志主帥卡度素認為，球隊表現顯然比上仗對大埔時好，「至少這仗取得入球，上場則沒有。面對大埔這樣的硬仗，先取入球一方總會較有優勢，球隊表現亦值得獲勝」。

流浪小勝港會 將遇東方或南區

同日另一場8強，標準流浪憑姚浩明完半場前在禁區頂直入罰球奠勝，以1：0挫尾段10人應戰的港會，晉級後將對改期至下月23日東方對冠忠南區之勝方。