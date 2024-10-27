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體育

港女網賽明維園揭戰幔 張瑋桓王康怡主場持外卡直入正賽

【明報專訊】WTA250級別的保誠香港網球公開賽明日將在維多利亞公園網球場展開正賽，賽會昨午抽籤，兩名港將張瑋桓和王康怡憑外卡直入正賽，張瑋桓首圈將面對澳洲籍港人後代球手韓天遇，王康怡則撼來自西班牙的8號種子保莎。至於昨起一連兩日率先舉行的單打資格賽，5名主場出戰的港將均未能晉級。

主持抽籤儀式的包括擔任賽事總監的名將李娜、中國香港網球總會國際賽事總監Peter Johnson和義務秘書周維正、國際女子網球協會（WTA）監督員Clare Wood，以及作為球手代表的新西蘭華裔混血女將孫璐璐。職業生涯曾奪兩項大滿貫錦標的李娜，對能夠負責營運今屆賽事感到榮幸，「希望通過我的經驗，更好地服務球員，讓球員有個很美好的賽事體驗」。

張瑋桓鬥澳洲隊港人後代韓天遇

爭入次圈撼頭號種子舒娜達

香港公開賽共有32名球手進入正賽，其中6個席位將在今日資格賽次圈完成後誕生。香港排名前二球手張瑋桓（Eudice）和王康怡（Cody）同獲發外卡參戰，世界排名394位的Eudice於首圈面對排名第217位的韓天遇；韓天遇的父母為香港人，在1990年代移居澳洲。排名第471的王康怡，首圈則會鬥排名第70的西班牙籍球手保莎。

賽事頭號種子為排名第16的俄將舒娜達，她首圈會先鬥外圍賽晉級球手，倘晉級將對陣張瑋桓或韓天遇。去年揚威香港公開賽的加拿大籍球手莉拉費蘭迪絲今屆列3號種子，衛冕首關先接受英國籍球手希花屈臣的考驗。2號種子的英國一姐寶達遇上日籍的伊藤葵，持外卡的羅馬尼亞籍前「世一」夏納應戰國手袁悅；今年曾打入溫布頓女單8強的孫璐璐則列5號種子，對手是18歲日籍小將齋藤咲良。

5港將資格賽首圈下馬

此外，5名港將胡可澄、梁筠彤、伍曼瑩、梁睿希、謝善瑜昨日在資格賽首圈打頭陣，惟悉數不敵對手，未能晉級至今日舉行的次圈。

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